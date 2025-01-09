У сына статусного полицейского украли телефон в Екатеринбурге

У сына главы полиции Алапаевска Густокашина украли телефон

09 января 2025 в 16:21 Размер текста - 17 +

Подполковник полиции написал заявление по факту кражи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У сына начальника ОВД Алапаевска (Свердловская область) подполковника Ивана Густокашина украли телефон, попросив позвонить. Преступника задержали в Екатеринбурге. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Расследование по данному делу продолжается», — сообщили в ведомстве. Сотовый восьмикласснику уже вернули. Подозреваемым стал ученик девятого класса, добавил источник URA.RU. В полиции призвали горожан быть бдительными и не доверять незнакомым людям. «Только за последнее время полицейские раскрыли свыше 60 подобных преступлений. Призываем к бдительности, не доверяйте незнакомым лицам свои личные вещи. Лучшей защитой остается профилактика — не носите телефоны, кошельки и документы в наружных карманах, не выставляйте напоказ раскрытые сумки и всегда держите их в поле зрения, а лучше перед собой», — заключили в УМВД. Полновесным начальником полиции Алапаевска Густокашин стал осенью 2024 года. На посту он сменил Сергея Анисимова, уволенного после того, как подозреваемый угнал служебный автомобиль. Пытаясь сбежать от силовиков, он попал в ДТП. Анисимов скрыл факт ЧП, поэтому был уволен, говорил инсайдер URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У сына начальника ОВД Алапаевска (Свердловская область) подполковника Ивана Густокашина украли телефон, попросив позвонить. Преступника задержали в Екатеринбурге. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Расследование по данному делу продолжается», — сообщили в ведомстве. Сотовый восьмикласснику уже вернули. Подозреваемым стал ученик девятого класса, добавил источник URA.RU. В полиции призвали горожан быть бдительными и не доверять незнакомым людям. «Только за последнее время полицейские раскрыли свыше 60 подобных преступлений. Призываем к бдительности, не доверяйте незнакомым лицам свои личные вещи. Лучшей защитой остается профилактика — не носите телефоны, кошельки и документы в наружных карманах, не выставляйте напоказ раскрытые сумки и всегда держите их в поле зрения, а лучше перед собой», — заключили в УМВД. Полновесным начальником полиции Алапаевска Густокашин стал осенью 2024 года. На посту он сменил Сергея Анисимова, уволенного после того, как подозреваемый угнал служебный автомобиль. Пытаясь сбежать от силовиков, он попал в ДТП. Анисимов скрыл факт ЧП, поэтому был уволен, говорил инсайдер URA.RU.