Как оформить Дальневосточную ипотеку в 2025 году: инструкция

Дальневосточная ипотека действует в России с 2019 года. Сейчас максимальная сумма льготного кредита в рамках этой программы достигает 6 млн рублей. О том, кто как взять ипотеку и какие документы нужны для участия в программе, — в материале URA.RU.
Что такое Дальневосточная ипотека
Программа «Дальневосточная ипотека» предназначена для предоставления жилья жителям Дальневосточного федерального округа. Она позволяет оформлять ипотечные кредиты под 2% годовых. Эта государственная поддержка была введена в 2019 году с целью улучшения жилищных условий, стимулирования внутренней миграции для трудоустройства, а также поддержки местного строительного сектора.
Изначально срок действия программы был установлен до 31 декабря 2024 года, однако ее продлили до 2030 года. В 2023–2025 годах на реализацию этой программы предусмотрено порядка 70 млрд рублей.
На какие цели можно использовать
Дальневосточная ипотека предоставляет возможности на следующие цели:
- строительство дома своими силами или по договору подряда;
- покупка земельного участка для дальнейшего строительства;
- покупка вторичного жилья в Магаданской области, Чукотском автономном округе и моногородах регионов Дальнего Востока;
- покупка вторичного жилья в сельской местности на территории Дальнего Востока;
- покупка вторичного жилья на всей территории Дальнего Востока — только для переселенцев с территорий Украины, ДНР и ЛНР.
По информации Консультационного центра ДОМ.РФ, который курирует программу, покупка недвижимости на вторичном рынке возможна у продавца юридического лица или ИП только в сельской местности или моногороде. Исключение — Магаданская область и Чукотский АО, там вторичное жилье можно купить на всей территории.
Где можно купить жилье
Программа реализуется в 11 регионах ДФО. Жители могут приобрести жилую недвижимость, включая квартиры, в городах таких субъектов, как Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. Также взять жилье можно в Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия), Бурятии и Чукотском автономном округе.
Какие документы нужны для получения сельской ипотеки
Для получения одобрения по Дальневосточной ипотеке важно собрать полный пакет документов на недвижимость. Также необходимые документы в банк может подать застройщик. На сайте Консультационного центра ДОМ.РФ предложен список необходимых документов. При этом уточняется, что список нужно запросить непосредственно в банке.
В пакет документов входит:
- копия паспорта;
- копия СНИЛС;
- копия свидетельства о браке или разводе;
- справка о доходах.
Как получить Дальневосточную ипотеку
Чтобы получить ипотеку, необходимо собрать документы, подать заявку в банк и дождаться одобрения. После положительного решения банка заключите ипотечный договор и договор на приобретение недвижимости.
Кто может взять ипотеку
Воспользоваться программой могут:
- молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет;
- граждане, которым не исполнилось 36 лет с детьми в возрасте до 18 лет;
- участники программы «Дальневосточный или арктический гектар»;
- работники государственной или муниципальной медицинской организации на территории ДФО;
- педагоги в государственной или муниципальной образовательной организации на территории ДФО;
- вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальнего Востока;
- работники предприятий ОПК на территории Дальнего Востока и Арктики;
- участники спецоперации и члены их семей.
Условия программы
Ставка и кредит
Участники программы могут рассчитывать на кредит по ставке до 2% годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос — не менее 20% стоимости жилья. Максимальный размер кредита по программе 9 млн рублей, если жилье по площади больше 60 кв. метров при строительстве дома, покупке первичного жилья и вторичного в моногородах. В остальных случаях — максимальный размер кредита составит 6 млн рублей.
Регистрация в ДФО и участие в других программах
Чтобы получить кредит по программе «Дальневосточная ипотека», регистрация на территории ДФО не обязательна. Однако после регистрации права собственности на приобретенный объект недвижимости зарегистрироваться там надо в течение 271 дня. Также условия программы не предусматривают возможности рефинансирования действующей ипотеки. Если вы получили земельный участок по программе «Дальневосточный гектар», то воспользоваться Дальневосточной ипотекой можно только для строительства частного дома.
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