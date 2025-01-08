08 января 2025

Деприроды ЯНАО не может взыскать миллионные убытки с нереализованного мегапроекта

Департамент природы ЯНАО проиграл кассацию по иску к «Корпорации развития»
© Служба новостей «URA.RU»
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Арендатор вырубил более 15 куб. м леса, который бесследно исчез
Арендатор вырубил более 15 куб. м леса, который бесследно исчез Фото:

Департамент природных ресурсов ЯНАО проиграл очередную тяжбу в кассации по возмещению убытков от вырубки древесины на участке, где предполагалось строительство железнодорожной линии Салехард — Надым. Потерей леса, оцененного почти в два млн рублей, чиновники заинтересовались только после истечения срока исковой давности. Претензии предъявляются к АО «Корпорация развития», которое было задействовано при строительстве Северного широтного хода (СШХ). Теперь дело ушло в Верховный Суд. Подробности конфликта — в материале URA.RU.

Как следует из отчета о движении гражданского дела в Арбитражном суде округа, департамент природных ресурсов Ямала судится с АО «Корпорация развития» с ноября 2023 года. Представитель ведомства требовал взыскать с ответчика 1 987 590 рублей за потерянную в ходе вырубок древесины. Участок располагается в границах разъездов Сырковый и Хорей. Здесь планировалось строительство базовой магистрали Северного широтного хода — железнодорожной линии Салехард — Надым.

«Корпорация развития» арендовала этот участок леса еще в августе 2014 года, когда уже была готова вся проектно-сметная документация по участку «Салехард — Надым» и подходам к мосту через реку Обь в районе Салехарда. По договору арендатор обязан обеспечить складирование вырубленной древесины и ее сохранность. В лесной декларации общество сообщало, что на участке площадью 414,8 га планировалась рубка насаждений в объеме 17 кубометров — в основном это ликвидная древесина (13,9 кубометра).

Проверку исполнения договора департамент провел только в июне 2023 года. Оказалось, что арендатор вырубил более 15 кубометров леса, который бесследно исчез. Частично были обнаружены штабели лесоматериалов, а также хаотично разбросанные по участку хлысты и обрезки древесины.

Представитель «КР» настаивал в суде на том, что добросовестно исполнил свои обязательства и что сроки исковой давности истекли в декабре 2018 года. Этот довод суд счел разумным.

«Проверка места вырубки проведена департаментом только 14–16 июня 2023 года, то есть по истечении почти девяти лет после окончания вырубки древесины»,  говорится в решении суда.

Доводы истца, что сроки исковой давности следует считать после проведенной проверки, суд признал ошибочными. В течение 2024 года департамент направлял жалобы в апелляцию и кассацию, но они оставались без удовлетворения. В Верховный Суд жалоба ведомства ушла 25 декабря 2024 года.

АО «Корпорация развития» — бывшая корпорация «Урал промышленный — Урал Полярный», один из участников грандиозного, но не реализованного проекта СШХ. Создана в 2005 году после совещания по вопросам развития Уральского федерального округа. Ее стоимость, по данным сервиса СБИС, оценивается в 12,8 млрд рублей. Деятельность общества убыточна.

«Корпорацию развития» раскритиковал в 2016 году бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Он назвал ее «стратегической ошибкой» и «черной дырой» и заметил, что, несмотря на приложенные усилия, итогом сотрудничества с «КР» стали судебные процессы в арбитраже. Он также подчеркнул, что Ямал ничего не потерял.

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Департамент природных ресурсов ЯНАО проиграл очередную тяжбу в кассации по возмещению убытков от вырубки древесины на участке, где предполагалось строительство железнодорожной линии Салехард — Надым. Потерей леса, оцененного почти в два млн рублей, чиновники заинтересовались только после истечения срока исковой давности. Претензии предъявляются к АО «Корпорация развития», которое было задействовано при строительстве Северного широтного хода (СШХ). Теперь дело ушло в Верховный Суд. Подробности конфликта — в материале URA.RU. Как следует из отчета о движении гражданского дела в Арбитражном суде округа, департамент природных ресурсов Ямала судится с АО «Корпорация развития» с ноября 2023 года. Представитель ведомства требовал взыскать с ответчика 1 987 590 рублей за потерянную в ходе вырубок древесины. Участок располагается в границах разъездов Сырковый и Хорей. Здесь планировалось строительство базовой магистрали Северного широтного хода — железнодорожной линии Салехард — Надым. «Корпорация развития» арендовала этот участок леса еще в августе 2014 года, когда уже была готова вся проектно-сметная документация по участку «Салехард — Надым» и подходам к мосту через реку Обь в районе Салехарда. По договору арендатор обязан обеспечить складирование вырубленной древесины и ее сохранность. В лесной декларации общество сообщало, что на участке площадью 414,8 га планировалась рубка насаждений в объеме 17 кубометров — в основном это ликвидная древесина (13,9 кубометра). Проверку исполнения договора департамент провел только в июне 2023 года. Оказалось, что арендатор вырубил более 15 кубометров леса, который бесследно исчез. Частично были обнаружены штабели лесоматериалов, а также хаотично разбросанные по участку хлысты и обрезки древесины. Представитель «КР» настаивал в суде на том, что добросовестно исполнил свои обязательства и что сроки исковой давности истекли в декабре 2018 года. Этот довод суд счел разумным. Доводы истца, что сроки исковой давности следует считать после проведенной проверки, суд признал ошибочными. В течение 2024 года департамент направлял жалобы в апелляцию и кассацию, но они оставались без удовлетворения. В Верховный Суд жалоба ведомства ушла 25 декабря 2024 года. АО «Корпорация развития» — бывшая корпорация «Урал промышленный — Урал Полярный», один из участников грандиозного, но не реализованного проекта СШХ. Создана в 2005 году после совещания по вопросам развития Уральского федерального округа. Ее стоимость, по данным сервиса СБИС, оценивается в 12,8 млрд рублей. Деятельность общества убыточна. «Корпорацию развития» раскритиковал в 2016 году бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Он назвал ее «стратегической ошибкой» и «черной дырой» и заметил, что, несмотря на приложенные усилия, итогом сотрудничества с «КР» стали судебные процессы в арбитраже. Он также подчеркнул, что Ямал ничего не потерял.
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© Служба новостей «URA.RU»
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