Фигуранта дела о коррупции в мэрии Троицка Виноградова отправили под суд

Бизнесмена Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взяток экс-мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя из Троицка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В настоящее время на имущество Виноградова, а именно на Lexus LX570 2020 года выпуска, наложен арест. Стоимость автомобиля оценивается на сумму свыше 8 млн рублей.
Виноградов был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в даче взяток. В качестве получателя выступил занимавший тогда должность мэра Троицка Александр Виноградов. Следствие считало, что деньги и беговая дорожка были переданы градоначальнику за получение разрешения о введении объекта в эксплуатацию.
В роли посредника выступил другой троицкий бизнесмен Борис Спиридонов. Он пошел на сделку со следствием. Вскоре к такому же решению пришел и Виноградов-предприниматель. Виноградов-мэр вину отрицает.
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