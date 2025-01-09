Все авиакомпании будут делать скидки для детей: как заплатить полцены за билет, что изменилось

Старовойт: авиакомпании начнут предоставлять скидку в 50% для детей с 10 января
© Служба новостей «URA.RU»
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С 10 января 50% скидки на авиабилеты для детей будут предоставлять 23 авиакомпании РФ
С 10 января 50% скидки на авиабилеты для детей будут предоставлять 23 авиакомпании РФ Фото:

С 10 января все авиакомпании России начнут предоставлять 50-процентную скидку для детей до 12 лет на билеты по внутренним рейсам. Раньше такая льгота предоставлялась только по спецтарифу с «особыми условиями». Что изменилось и как воспользоваться скидкой — в материале URA.RU.

Кто предоставляет скидки в 50% для детей на авиабилеты

С 10 января всем детям до 12 лет полагается скидка в 50% на авиабилеты внутренних рейсов, за исключением бизнес-класса. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Помимо этого, с 14 января вступит в силу норма, обязывающая авиаперевозчиков обеспечивать совместное размещение детей с родителями на борту самолетов.

Первыми о введении скидки объявили «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». В первой авиакомпании скидка действует на все тарифы эконом-класса для граждан РФ с вылетом с 1 января 2025 года, а во второй — на тарифы «Промо», «Эконом» и «Премиум-эконом» с вылетом с 11 января 2025 года. Сейчас же купить билет за полцены можно у 23 российских авиаперевозчиков. 

Что изменилось

Раньше скидка в 50% предоставлялась только для детей по спецтарифу с «особыми условиями». По этой причине родителям чаще приходилось покупать билеты по полной стоимости, что вызывало у них недовольство.

Так, во время «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина многодетная мама пожаловалась на стоимость авиабилетов для семьи с пятью детьми, которая составляет 140-150 тысяч рублей в одну сторону. После этого президент поручил правительству урегулировать проблему с детскими тарифами к 14 января 2025 года. 

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С 10 января все авиакомпании России начнут предоставлять 50-процентную скидку для детей до 12 лет на билеты по внутренним рейсам. Раньше такая льгота предоставлялась только по спецтарифу с «особыми условиями». Что изменилось и как воспользоваться скидкой — в материале URA.RU. Кто предоставляет скидки в 50% для детей на авиабилеты С 10 января всем детям до 12 лет полагается скидка в 50% на авиабилеты внутренних рейсов, за исключением бизнес-класса. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. Помимо этого, с 14 января вступит в силу норма, обязывающая авиаперевозчиков обеспечивать совместное размещение детей с родителями на борту самолетов. Первыми о введении скидки объявили «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». В первой авиакомпании скидка действует на все тарифы эконом-класса для граждан РФ с вылетом с 1 января 2025 года, а во второй — на тарифы «Промо», «Эконом» и «Премиум-эконом» с вылетом с 11 января 2025 года. Сейчас же купить билет за полцены можно у 23 российских авиаперевозчиков.  Что изменилось Раньше скидка в 50% предоставлялась только для детей по спецтарифу с «особыми условиями». По этой причине родителям чаще приходилось покупать билеты по полной стоимости, что вызывало у них недовольство. Так, во время «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина многодетная мама пожаловалась на стоимость авиабилетов для семьи с пятью детьми, которая составляет 140-150 тысяч рублей в одну сторону. После этого президент поручил правительству урегулировать проблему с детскими тарифами к 14 января 2025 года. 
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