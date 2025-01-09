ХК «Автомобилист» вырвал домашнюю победу у «Адмирала» на последних секундах

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Адмирала» (Владивосток), забросив решающую шайбу за 54 секунды до конца игры. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 4:3 (0:1; 1:1; 3:1), передает сайт khl.ru.
В первом периоде единственную шайбу забросил форвард гостей Кирилл Петьков. Во втором отрезке сначала отличился нападающий Артем Каштанов из «Автомобилиста», а преимущество «Адмиралу» вернул игрок атаки Никита Сошников.
В третьем периоде форвард Андрей Обидин сравнял счет. Но за нарушение защитника Даррена Дитца ХК «Адмирал» получил право на буллит, который реализовал нападающий Шэйн Принц. За пять минут до конца вновь хозяевам удалось сравнять счет благодаря точному удару капитана Анатолия Голышева. За 54 секунды до конца победу уральцам принес форвард Степан Хрипунов.
После 42 матчей ХК «Автомобилист» остался на пятом месте Восточной конференции. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев 12-я строчка — с 52 очками. Соперники из Владивостока находятся на седьмом месте Востока и 15-й строчке в регулярке КХЛ с 43 очками за 43 игры.
В прошлых матчах 2025 года «Автомобилист» проиграл уральское дерби со счетом 0:2. Но одержал первую победу в новом году, обыграв «Барыс» в гостях — 2:3 по буллитам.
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