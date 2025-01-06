Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Барыс» (Астана), выйдя из пике в виде трех поражений подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для екатеринбуржцев это первая победа в 2025 году. Встреча прошла на «Барыс Арене» в столице Казахстана. Счет после серии буллитов составил 2:3 Б (0:1; 1:1; 1:0; 0:0; 0:1), передает сайт khl.ru.
В первом периоде «Автомобилист» открыл счет голам в 2025 году. Автором первой шайбы стал нападающий Алексей Бывальцев. Он получил шайбу на отскоке, обошел сзади ворота и забросил ее в пустой угол. Один из ассистентов первого гола — защитник Джесси Блэкер оформил сотую голевую передачу в КХЛ.
ХК «Барыс» сравнял счет в начале второго отрезка в большинстве. Удар защитника Адиля Бекетаева выскочил из-под вратаря «Автомобилиста» и попал в ворота. В концовке этого же периода екатеринбуржцы вновь вышли вперед. Нападающий гостей Семен Кизимов добил шайбу после серии отскоков в штрафной соперника.
В третьем периоде хоккеисты «Барыса» смогли отбиться ближе к концу игры. Сравнял счет игрок атаки хозяев Никита Сетдиков, сыгравший на добивании. Матч перешел в дополнительное время, в котором никто не отличился. По буллитам выиграл «Автомобилист» со счетом 3:0. Последний бросок сделал капитан уральцев Анатолий Голышев.
После 41 матча ХК «Автомобилист» остался на пятом месте Восточной конференции. В регулярном чемпионате у екатеринбуржцев 12-я строчка — 50 очков. Оппоненты из Астаны на предпоследнем месте Востока и регулярки КХЛ с 24 очками за 45 игр.
В конце прошлого года «Автомобилист» потерпел два поражения: от тольяттинской «Лады» со счетом 2:3 и от магнитогорского «Металлурга» — 1:2 на домашней арене. Новый год команда начала с проигранного уральского дерби с «Трактором» со счетом 0:2.
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