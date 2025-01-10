США создают в Гренландии инфраструктуру для истребителей с ядерным оружием

Соединенные Штаты Америки развивают аэродромную инфраструктуру в Гренландии для размещения истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин.
«Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик (бывшая Туле) сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении <...> Ведется ее комплексная модернизация <...> Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие», — заявил Барбин, отметив, что американские истребители уже использовали аэродром базы Питуффик в ходе учений ВВС США. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Посол также подчеркнул, что американское военное присутствие в регионе осуществляется на постоянной основе с времен Второй мировой войны. В контексте укрепления стабильности в Арктике Россия выступает за создание системы международной безопасности, равной для всех арктических государств, добавил он.
Ранее избранный американский лидер Дональд Трамп сделал ряд провокационных заявлений, по поводу расширения США. Сначала он заявил, что вернет контроль над Панамским каналом, а потому заявил о присоединении Канады и Гренландии. В своей соцсети он уже успел выложить соответствующую карту, где эти два региона закрашены с США в один цвет.
С Трампом уже связалась команда премьер-министра Дании Метте Фредериксена. Там предложили американскому бизнесмену обсудить ситуацию.
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