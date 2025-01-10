С Блиновской прекратили взыскание 1,1 млрд по налогам

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С Блиновской прекратили взыскивать 1,1 млрд рублей по налогам
С Блиновской прекратили взыскивать 1,1 млрд рублей по налогам Фото:

Исполнительное производство по взысканию с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам было прекращено. Такое решение было принято в конце ноября 2024 года, следует из официальных документов. 

«Согласно документам <...> с Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей, однако в конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания», — следует из документов, с которыми ознакомились корреспонденты РИА «Новости». Причиной прекращения производства стало банкротство Блиновской.

Отмечается, что несмотря на прекращение исполнительного производства по основному долгу, с Блиновской продолжают взыскивать еще одну задолженность. Сумма, которую с нее хотят получить — 2,5 тысячи рублей.

Ранее Блиновская погасила задолженности, превышающие 140 миллионов рублей. Перед этим она подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании себя банкротом. По имеющимся данным, имущество блогера в рамках процедуры намерены выставить на торги.

Также блогер попросила суд снизить для нее суммы налогов, штрафа и пени, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей. Блогер изъявила желание» рассчитать недоимку» по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ ), а также рассчитывает на учет смягчающих обстоятельств при определении размера штрафа.

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Исполнительное производство по взысканию с блогера Елены Блиновской более 1,1 миллиарда рублей по налогам было прекращено. Такое решение было принято в конце ноября 2024 года, следует из официальных документов.  «Согласно документам <...> с Блиновской взыскивали 1 168 855 426 рублей, однако в конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания», — следует из документов, с которыми ознакомились корреспонденты РИА «Новости». Причиной прекращения производства стало банкротство Блиновской. Отмечается, что несмотря на прекращение исполнительного производства по основному долгу, с Блиновской продолжают взыскивать еще одну задолженность. Сумма, которую с нее хотят получить — 2,5 тысячи рублей. Ранее Блиновская погасила задолженности, превышающие 140 миллионов рублей. Перед этим она подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании себя банкротом. По имеющимся данным, имущество блогера в рамках процедуры намерены выставить на торги. Также блогер попросила суд снизить для нее суммы налогов, штрафа и пени, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей. Блогер изъявила желание» рассчитать недоимку» по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ ), а также рассчитывает на учет смягчающих обстоятельств при определении размера штрафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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