Япония сняла санкции с матери Евгения Пригожина

Власти Японии объявили о снятии санкций с восьми человек, включая Виолетту Пригожину, матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это решение было принято кабинетом министров Японии, как сообщается в официальном пресс-релизе МИД страны.
"Из санкционных списков исключены восемь человек, в том числе Виолетта Пригожина", — говорится в решении. Среди тех, кто был исключен из санкционных списков, также находятся два российских военнослужащих Олег Цоков и Георгий Шуваев, исключенные посмертно. Список продолжают бывший премьер Луганской Народной Республики (ЛНР) Геннадий Цыпкалов, бывший депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Жуков, бывший депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, народный артист ЛНР Михаил Голубович и бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Они исключены посмертно.
Также Япония вводит экспортные санкции против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции в рамках антироссийских мер. Кроме этого, в списке оказались 11 физических, 51 юридическое лиц из РФ, и три банка.
Санкции с Виолетты Пригожиной снимают постепенно. Например, еще в сентябре из-под экономических запретов женщину вывел Евросоюз.
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