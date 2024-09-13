ЕС снял санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

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Мать основателя ЧВК «Вагнер» была включена в санкционный список ЕС с февраля 2022 года Фото:

ЕС снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Решение было принято Советом ЕС 12 сентября 2024 года и опубликовано в разделе поправок на официальном сайте.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта ПРИГОЖИНА», — указано в опубликованном на сайте Евросоюза документе. Мать Пригожина, была включена в санкционный список Европейского Союза в конце февраля 2022 года.

Решение было основано на предположении, что Пригожина является владелицей ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», входящей в группу «Конкорд». Компания была основана ее сыном и принадлежала ему до 2019 года. Официально женщина руководит лишь художественной галереей «Цвета жизни».

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ЕС снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Решение было принято Советом ЕС 12 сентября 2024 года и опубликовано в разделе поправок на официальном сайте. «Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта ПРИГОЖИНА», — указано в опубликованном на сайте Евросоюза документе. Мать Пригожина, была включена в санкционный список Европейского Союза в конце февраля 2022 года. Решение было основано на предположении, что Пригожина является владелицей ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», входящей в группу «Конкорд». Компания была основана ее сыном и принадлежала ему до 2019 года. Официально женщина руководит лишь художественной галереей «Цвета жизни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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