ЕС снял санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

ЕС снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Решение было принято Советом ЕС 12 сентября 2024 года и опубликовано в разделе поправок на официальном сайте.
«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта ПРИГОЖИНА», — указано в опубликованном на сайте Евросоюза документе. Мать Пригожина, была включена в санкционный список Европейского Союза в конце февраля 2022 года.
Решение было основано на предположении, что Пригожина является владелицей ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», входящей в группу «Конкорд». Компания была основана ее сыном и принадлежала ему до 2019 года. Официально женщина руководит лишь художественной галереей «Цвета жизни».
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ЕС снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Решение было принято Советом ЕС 12 сентября 2024 года и опубликовано в разделе поправок на официальном сайте. «Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта ПРИГОЖИНА», — указано в опубликованном на сайте Евросоюза документе. Мать Пригожина, была включена в санкционный список Европейского Союза в конце февраля 2022 года. Решение было основано на предположении, что Пригожина является владелицей ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», входящей в группу «Конкорд». Компания была основана ее сыном и принадлежала ему до 2019 года. Официально женщина руководит лишь художественной галереей «Цвета жизни».