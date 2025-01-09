В Горнозоводском округе Пермского края вечером 9 января произошло ДТП с участием двух большегрузов. По информации Госавтоинспекции края, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Флейт фрейдлайнер». В результате случившегося водитель Mercedes погиб на месте. Полиция уточняет, что ДТП произошло на 70 км автодороги «Горнозаводск — граница с Свердловской областью».
«9 января около 22:30 часов со стороны поселка Теплая Гора в направлении города Горнозаводск двигался грузовой автомобиль „Mercedes“ под управлением мужчины 1962 года рождения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Флейт фрейдлайнер“ под управлением водителя 1976 года рождения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Водителя автомобиля «Флейт фрейдлайнер» с травмами различной степени тяжести госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, его обстоятельства устанавливаются.
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