Изрезанных матерью детей готовят к перевозке в Екатеринбург

10 января 2025 в 10:32 Размер текста - 17 +

Детей траспортируют из Красноуральска Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Детей, которых жестоко порезала ножом Наталья С. в Красноуральске (Свердловская область), готовят к госпитализации в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи. «Они сейчас находятся в реанимации. Их готовят к перевозке в Екатеринбург», — сказала собеседница агентства. В свердловском минздраве заявили, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести. «Решается вопрос госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга», — подтвердили URA.RU в ведомстве. Ответ от СУ СК по области ожидается. ЧП произошло ночью 10 января в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детей, которых жестоко порезала ножом Наталья С. в Красноуральске (Свердловская область), готовят к госпитализации в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи. «Они сейчас находятся в реанимации. Их готовят к перевозке в Екатеринбург», — сказала собеседница агентства. В свердловском минздраве заявили, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести. «Решается вопрос госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга», — подтвердили URA.RU в ведомстве. Ответ от СУ СК по области ожидается. ЧП произошло ночью 10 января в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой.