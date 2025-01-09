09 января 2025

Изрезанных матерью детей готовят к перевозке в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей траспортируют из Красноуральска Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Детей, которых жестоко порезала ножом Наталья С. в Красноуральске (Свердловская область), готовят к госпитализации в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи.

«Они сейчас находятся в реанимации. Их готовят к перевозке в Екатеринбург», — сказала собеседница агентства. В свердловском минздраве заявили, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести. «Решается вопрос госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга», — подтвердили URA.RU в ведомстве. Ответ от СУ СК по области ожидается.

ЧП произошло ночью 10 января в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой.

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Детей, которых жестоко порезала ножом Наталья С. в Красноуральске (Свердловская область), готовят к госпитализации в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказала знакомая семьи. «Они сейчас находятся в реанимации. Их готовят к перевозке в Екатеринбург», — сказала собеседница агентства. В свердловском минздраве заявили, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести. «Решается вопрос госпитализации в одну из больниц Екатеринбурга», — подтвердили URA.RU в ведомстве. Ответ от СУ СК по области ожидается. ЧП произошло ночью 10 января в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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