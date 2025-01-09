«Выживала на копейки»: у матери, изрезавшей детей в Красноуральске и совершившей суицид, были долги

У матери, изрезавшей детей в Красноуральске и совершившей суицид, были долги

10 января 2025 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мать с детьми были в очень тяжелой жизненной ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой У Натальи С. из Красноуральска, изрезавшей детей и совершившей суицид, были большие долги за квартиру. Она отчаянно нуждалась в деньгах, сообщил URA.RU источник. «У нее было крайне тяжелое материальное положение. Только за отопление и горячую воду долг превышал 100 тысяч, а были и другие. По решению суда приставы вычитали из зарплаты часть суммы, и на руки она получала меньше минимального размера оплаты труда. В конце года ей отключали в квартире телевидение, вызывали на комиссию в УК. От других ресурсов ее не отключали, все же двое детей, а их отец на СВО», — объяснил собеседник агентства. По предварительным данным, бывший муж не помогал семье. По непроверенным данным, его долг по алиментам составляет порядка 1,5 млн рублей. «Но приставы почему-то особо не занимались этим вопросом. Коллеги старались помогать Наталье, подкидывали денег, оплачивали некоторые счета. Как-то они написали обращение Путину и жалобы в другие места на бездействие приставов. После этого ее вопросом занялись, и пришли кое-какие выплаты: сначала 20 тысяч, потом 500 рублей, потом 5 рублей. И все. Она выживала на копейки», — сказал собеседник. Несмотря на жизненные и финансовые сложности, по его словам, Наталья любила детей и как могла старалась радовать их. Например, к Новому году достала два билета на елку и была счастлива от этого сама. «Но в последние дни она была подавлена, почти ни с кем не общалась. На работу после каникул не вышла, сославшись, что повредила ногу. Она и в самом деле ездила в травмпункт», — добавил источник. Ночью 10 января Наталья изрезала детей ножом и покончила с собой. Угрозы для жизни ее сына и дочери сейчас нет, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Соседи рассказывали URA.RU, что Наталья якобы страдала алкоголизмом, проходила лечение. В тот период ее дети жили в соццентре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Натальи С. из Красноуральска, изрезавшей детей и совершившей суицид, были большие долги за квартиру. Она отчаянно нуждалась в деньгах, сообщил URA.RU источник. «У нее было крайне тяжелое материальное положение. Только за отопление и горячую воду долг превышал 100 тысяч, а были и другие. По решению суда приставы вычитали из зарплаты часть суммы, и на руки она получала меньше минимального размера оплаты труда. В конце года ей отключали в квартире телевидение, вызывали на комиссию в УК. От других ресурсов ее не отключали, все же двое детей, а их отец на СВО», — объяснил собеседник агентства. По предварительным данным, бывший муж не помогал семье. По непроверенным данным, его долг по алиментам составляет порядка 1,5 млн рублей. «Но приставы почему-то особо не занимались этим вопросом. Коллеги старались помогать Наталье, подкидывали денег, оплачивали некоторые счета. Как-то они написали обращение Путину и жалобы в другие места на бездействие приставов. После этого ее вопросом занялись, и пришли кое-какие выплаты: сначала 20 тысяч, потом 500 рублей, потом 5 рублей. И все. Она выживала на копейки», — сказал собеседник. Несмотря на жизненные и финансовые сложности, по его словам, Наталья любила детей и как могла старалась радовать их. Например, к Новому году достала два билета на елку и была счастлива от этого сама. «Но в последние дни она была подавлена, почти ни с кем не общалась. На работу после каникул не вышла, сославшись, что повредила ногу. Она и в самом деле ездила в травмпункт», — добавил источник. Ночью 10 января Наталья изрезала детей ножом и покончила с собой. Угрозы для жизни ее сына и дочери сейчас нет, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Соседи рассказывали URA.RU, что Наталья якобы страдала алкоголизмом, проходила лечение. В тот период ее дети жили в соццентре.