09 января 2025

У матери, что изрезала детей в свердловском городе, уже забирали детей. Фото

Женщина, изрезавшая детей в Красноуральске, лечилась в ребцентре
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мать изрезала двоих детей в Красноуральске Фото:
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В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Женщина, что изрезала 10 января в Красноуральске (Свердловская область) своих детей, уже лишалась их в 2024 году. Их забирали на время пребывания ее из-за алкогольной зависимости в рехабе (реабилитационный центр). Об этом URA.RU рассказали соседи.

«В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — сообщили собеседники агентства.

ЧП произошло ночью в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой. Детей сейчас готовят к госпитализации в Екатеринбург.

Пострадавший семилетний мальчик
Пострадавший семилетний мальчик
Фото:
Девятилетняя дочь
Девятилетняя дочь
Фото:

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Женщина, что изрезала 10 января в Красноуральске (Свердловская область) своих детей, уже лишалась их в 2024 году. Их забирали на время пребывания ее из-за алкогольной зависимости в рехабе (реабилитационный центр). Об этом URA.RU рассказали соседи. «В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — сообщили собеседники агентства. ЧП произошло ночью в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой. Детей сейчас готовят к госпитализации в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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