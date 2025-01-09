Женщина, что изрезала 10 января в Красноуральске (Свердловская область) своих детей, уже лишалась их в 2024 году. Их забирали на время пребывания ее из-за алкогольной зависимости в рехабе (реабилитационный центр). Об этом URA.RU рассказали соседи.
«В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — сообщили собеседники агентства.
ЧП произошло ночью в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой. Детей сейчас готовят к госпитализации в Екатеринбург.
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