У матери, что изрезала детей в свердловском городе, уже забирали детей. Фото

Женщина, изрезавшая детей в Красноуральске, лечилась в ребцентре

10 января 2025 в 11:08 Размер текста - 17 +

Мать изрезала двоих детей в Красноуральске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Женщина, что изрезала 10 января в Красноуральске (Свердловская область) своих детей, уже лишалась их в 2024 году. Их забирали на время пребывания ее из-за алкогольной зависимости в рехабе (реабилитационный центр). Об этом URA.RU рассказали соседи. «В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — сообщили собеседники агентства. ЧП произошло ночью в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой. Детей сейчас готовят к госпитализации в Екатеринбург. Пострадавший семилетний мальчик Фото: личная страница, «ВКонтакте» Девятилетняя дочь Фото: личная страница, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, что изрезала 10 января в Красноуральске (Свердловская область) своих детей, уже лишалась их в 2024 году. Их забирали на время пребывания ее из-за алкогольной зависимости в рехабе (реабилитационный центр). Об этом URA.RU рассказали соседи. «В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — сообщили собеседники агентства. ЧП произошло ночью в квартире на 40 лет Октября. По предварительным данным, женщина схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Мальчик сумел выбежать в подъезд и позвать на помощь. После этого женщина покончила с собой. Детей сейчас готовят к госпитализации в Екатеринбург.