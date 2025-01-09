Что известно о матери, изрезавшей детей в Красноуральске и покончившей с собой. Фото

Жительница Красноуральска, изрезавшая детей, работала ветеринаром

10 января 2025 в 10:45 Размер текста - 17 +

Женщина напала с ножом на двоих детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой Жительница Красноуральска (Свердловская область) Наталья С., которая порезала ножом маленьких сына и дочь, работала ветеринаром и была в разводе. Ее бывший супруг находится на СВО, рассказала URA.RU соседка. «Он уехал на фронт. С детьми жила одна Наталья, они в разводе», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Наталья переехала в Красноуральск около четырех лет назад. В городе она работает ветеринаром. «Сама по себе она была общительной», — заключила знакомая семьи. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Красноуральска (Свердловская область) Наталья С., которая порезала ножом маленьких сына и дочь, работала ветеринаром и была в разводе. Ее бывший супруг находится на СВО, рассказала URA.RU соседка. «Он уехал на фронт. С детьми жила одна Наталья, они в разводе», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Наталья переехала в Красноуральск около четырех лет назад. В городе она работает ветеринаром. «Сама по себе она была общительной», — заключила знакомая семьи. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.