09 января 2025

Что известно о матери, изрезавшей детей в Красноуральске и покончившей с собой. Фото

Жительница Красноуральска, изрезавшая детей, работала ветеринаром
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина напала с ножом на двоих детей Фото:
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В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

Жительница Красноуральска (Свердловская область) Наталья С., которая порезала ножом маленьких сына и дочь, работала ветеринаром и была в разводе. Ее бывший супруг находится на СВО, рассказала URA.RU соседка.

«Он уехал на фронт. С детьми жила одна Наталья, они в разводе», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Наталья переехала в Красноуральск около четырех лет назад. В городе она работает ветеринаром. «Сама по себе она была общительной», — заключила знакомая семьи.

ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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Жительница Красноуральска (Свердловская область) Наталья С., которая порезала ножом маленьких сына и дочь, работала ветеринаром и была в разводе. Ее бывший супруг находится на СВО, рассказала URA.RU соседка. «Он уехал на фронт. С детьми жила одна Наталья, они в разводе», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Наталья переехала в Красноуральск около четырех лет назад. В городе она работает ветеринаром. «Сама по себе она была общительной», — заключила знакомая семьи. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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