Курганский депздрав требует более миллиона рублей от педиатра из Челябинска

Департамент здравоохранения Курганской области подал иск к челябинскому педиатру с требованием вернуть более 1,3 миллиона рублей полученной единовременной выплаты. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к медицинскому сообществу.
«От педиатра из Челябинска требуют возмещения более миллиона трехсот тысяч рублей за невыполнение условия получения единовременной выплаты», — рассказали источники. Мужчина работал педиатром в Шатрово, но затем уволился и уехал в Челябинскую область.
Информация подтвердилась данными судебной картотеки. Иск департамента к бывшему сотруднику межрайонной больницы №5 поступил в Шатровский районный суд. Чиновники потребовали от педиатра вернуть часть единовременных компенсационных выплат.
Согласно материалам дела, врач в 2022 году получил две выплаты от курганских властей — 1 500 000 и 300 000 рублей. По условиям выплат, он должен был отработать в Шатрово не менее трех лет. Однако, по истечении года и одного месяца, врач уволился и уехал в Челябинскую область. Это стало основанием для требования вернуть часть выплат. Итоговый размер требований с процентами превысил 1,37 млн рублей.
Суд намеревался направить дело на рассмотрение в Челябинскую область, где проживает врач. Однако депздрав опротестовал данное решение, поскольку местом исполнения договоров между департаментом и врачом являлся Шатровский округ Курганской область. В итоге, иск будет рассмотрен местным судом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринском округе медработник не смог получить обещанные выплаты при трудоустройстве в сельской местности. Получить выплату в 750 тысяч рублей ему удалось лишь после вмешательства прокуратуры.
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