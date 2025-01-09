09 января 2025

Сознавшийся в убийстве пермского следователя выступил с последним словом в суде

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Алексей Головин признал вину в убийстве следователя
Алексей Головин признал вину в убийстве следователя Фото:

Алексей Головин, который признался в убийстве следователя Евгения Середкина попросил рассмотреть возможность смягчения приговора. Он выступил с последним словом в Пермском краевом суде.

«Я глубоко раскаиваюсь о мной содеянном жестоком поступке. В зале суда было сказано о хладнокровной расправе. Да, это действительно было. В тот момент я ошибочно полагал, что это единственный верный поступок, совершив который я положу конец домашней тирании, творимой на протяжении многих лет убитым мной человеком. Я совершил преступление, шел на него осознанно и был готов понести за него наказание. Готов и сейчас. Но если есть хоть малейшая возможность для смягчения приговора, прошу в отношении моей дальнейшей судьбы ее рассмотреть», — произнес Головин.

Он также сказал, что в первую очередь убитый был человеком и он не имел права был лишать его жизни. Он сообщил, что не является сторонником того, чтобы решать проблемы методом силы, но в ту «роковую ночь» у него случился надлом и он не сдержался.

Головин признался в том, что в ночь на 10 сентября пришел к бывшему мужу своей нынешней супруги Евгению Середкину и нанес ему более 80 ударов топором. В это время дети, гостившие у отца, пытались оттащить убийцу от папы. Расправившись со следователем, Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. Во время рассмотрения уголовного дела он пытался пойти воевать на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.

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Алексей Головин, который признался в убийстве следователя Евгения Середкина попросил рассмотреть возможность смягчения приговора. Он выступил с последним словом в Пермском краевом суде. «Я глубоко раскаиваюсь о мной содеянном жестоком поступке. В зале суда было сказано о хладнокровной расправе. Да, это действительно было. В тот момент я ошибочно полагал, что это единственный верный поступок, совершив который я положу конец домашней тирании, творимой на протяжении многих лет убитым мной человеком. Я совершил преступление, шел на него осознанно и был готов понести за него наказание. Готов и сейчас. Но если есть хоть малейшая возможность для смягчения приговора, прошу в отношении моей дальнейшей судьбы ее рассмотреть», — произнес Головин. Он также сказал, что в первую очередь убитый был человеком и он не имел права был лишать его жизни. Он сообщил, что не является сторонником того, чтобы решать проблемы методом силы, но в ту «роковую ночь» у него случился надлом и он не сдержался. Головин признался в том, что в ночь на 10 сентября пришел к бывшему мужу своей нынешней супруги Евгению Середкину и нанес ему более 80 ударов топором. В это время дети, гостившие у отца, пытались оттащить убийцу от папы. Расправившись со следователем, Головин сам вызвал полицию и дал признательные показания. Во время рассмотрения уголовного дела он пытался пойти воевать на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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