Ветеран Росгвардии, обвиняемый в убийстве пермского следователя, вернулся в СИЗО

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Алексей Головин снова помещен в СИЗО
Алексей Головин снова помещен в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Пермского следователя зарубили топором в его доме

Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, который признал вину в убийстве следователя Евгения Середкина, вернули в СИЗО. Минобороны не стало заключать с ним контракт. Об этом URA.RU рассказали в Пермском краевом суде.

«После того, как производство по делу Головина было приостановлено, а мера пресечения отменена, в суд поступило сообщение, что Минобороны не заключило контракт с обвиняемым. Производство по делу было возобновлено 20 декабря. Головин отправлен в СИЗО», — уточнили в СИЗО. Он пробудет под стражей до 26 февраля.

Головин сознался в том, что в ночь на 10 сентября пришел домой к бывшему мужу своей супруги и зарубил того топором. Всего Головин нанес Середкину более 80 ударов. После этого он сам вызвал полицию и дал признательные показания. Находясь, в СИЗО бывший сотрудник Росгвардии попросился на СВО, но ему отказали.

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Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, который признал вину в убийстве следователя Евгения Середкина, вернули в СИЗО. Минобороны не стало заключать с ним контракт. Об этом URA.RU рассказали в Пермском краевом суде. «После того, как производство по делу Головина было приостановлено, а мера пресечения отменена, в суд поступило сообщение, что Минобороны не заключило контракт с обвиняемым. Производство по делу было возобновлено 20 декабря. Головин отправлен в СИЗО», — уточнили в СИЗО. Он пробудет под стражей до 26 февраля. Головин сознался в том, что в ночь на 10 сентября пришел домой к бывшему мужу своей супруги и зарубил того топором. Всего Головин нанес Середкину более 80 ударов. После этого он сам вызвал полицию и дал признательные показания. Находясь, в СИЗО бывший сотрудник Росгвардии попросился на СВО, но ему отказали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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