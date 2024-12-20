Ветеран Росгвардии, обвиняемый в убийстве пермского следователя, вернулся в СИЗО

Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, который признал вину в убийстве следователя Евгения Середкина, вернули в СИЗО. Минобороны не стало заключать с ним контракт. Об этом URA.RU рассказали в Пермском краевом суде.
«После того, как производство по делу Головина было приостановлено, а мера пресечения отменена, в суд поступило сообщение, что Минобороны не заключило контракт с обвиняемым. Производство по делу было возобновлено 20 декабря. Головин отправлен в СИЗО», — уточнили в СИЗО. Он пробудет под стражей до 26 февраля.
Головин сознался в том, что в ночь на 10 сентября пришел домой к бывшему мужу своей супруги и зарубил того топором. Всего Головин нанес Середкину более 80 ударов. После этого он сам вызвал полицию и дал признательные показания. Находясь, в СИЗО бывший сотрудник Росгвардии попросился на СВО, но ему отказали.
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