Байден призвал Харрис «жечь» на брифинге о разрушающих пожарах в Калифорнии

Байден во время брифинга пошутил о пожарах в Лос-Анджелесе
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Байден неудачно скаламбурил над Харрис, во время в ходе брифинга по смертоносным пожарам в Лос-Анджелесе
Байден неудачно скаламбурил над Харрис, во время в ходе брифинга по смертоносным пожарам в Лос-Анджелесе Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Действующий президент США Джо Байден во время брифинга о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе призвал вице-президента Камалу Харрис «жечь», передавая ей слово. Об этом сообщает телеканал CNN. Харрис также пострадала от пожаров, так как ее дом оказался в зоне эвакуации.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал Байден. Эти слова президента были адресованы Харрис в контексте обсуждения серьезных последствий пожаров для Калифорнии.

Несмотря на слова главы США, Харрис продолжила брифинг в спокойной манере, сосредоточив внимание на необходимости решения проблемы лесных пожаров, которые уже затронули десятки тысяч жителей Лос-Анджелеса.

В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар. Его уже окрестили самым крупным в истории города. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений. 

Экономический ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может достигнуть 135-150 млрд долларов. Из-за пожара свой дом потеряли некоторые американские звезды: американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.

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Действующий президент США Джо Байден во время брифинга о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе призвал вице-президента Камалу Харрис «жечь», передавая ей слово. Об этом сообщает телеканал CNN. Харрис также пострадала от пожаров, так как ее дом оказался в зоне эвакуации. «Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал Байден. Эти слова президента были адресованы Харрис в контексте обсуждения серьезных последствий пожаров для Калифорнии. Несмотря на слова главы США, Харрис продолжила брифинг в спокойной манере, сосредоточив внимание на необходимости решения проблемы лесных пожаров, которые уже затронули десятки тысяч жителей Лос-Анджелеса. В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар. Его уже окрестили самым крупным в истории города. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений.  Экономический ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может достигнуть 135-150 млрд долларов. Из-за пожара свой дом потеряли некоторые американские звезды: американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.
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