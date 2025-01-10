Байден призвал Харрис «жечь» на брифинге о разрушающих пожарах в Калифорнии

Действующий президент США Джо Байден во время брифинга о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе призвал вице-президента Камалу Харрис «жечь», передавая ей слово. Об этом сообщает телеканал CNN. Харрис также пострадала от пожаров, так как ее дом оказался в зоне эвакуации.
«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал Байден. Эти слова президента были адресованы Харрис в контексте обсуждения серьезных последствий пожаров для Калифорнии.
Несмотря на слова главы США, Харрис продолжила брифинг в спокойной манере, сосредоточив внимание на необходимости решения проблемы лесных пожаров, которые уже затронули десятки тысяч жителей Лос-Анджелеса.
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар. Его уже окрестили самым крупным в истории города. В зоне бедствия оказались 13 тысяча строений.
Экономический ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может достигнуть 135-150 млрд долларов. Из-за пожара свой дом потеряли некоторые американские звезды: американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.
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