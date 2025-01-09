«Весь подъезд в крови»: мать в Красноуральске три часа пытала детей перед суицидом

Наталья С., изрезавшая детей и покончившая с собой в Красноуральске, по предварительным данным, была пьяна в момент преступления. По сообщению источника URA.RU, она три часа пытала детей перед суицидом.
«Они с 12 до трех часов ночи издевалась, руки им изрезала. Весь подъезд был в крови, дети туда выбежали. Дочка позже говорила, что мама выпила и сама с собой начала разговаривать», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что изранив мальчика и девочку, их мать покончила с собой.
Это случилось в ночь на 10 января. Как сообщалось, у женщины были большие долги, она жила с детьми на копейки, а бывший муж не платил алименты. Возбуждено уголовное дело. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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