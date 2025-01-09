Возбуждено дело после нападения свердловчанки с ножом на своих детей

Следователи возбудили дело из-за попытки матери из Красноуральска зарезать детей

10 января 2025 в 11:03 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетних Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой В Красноуральске (Свердловская область) из-за попытки матери зарезать своих детей возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних)», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и собирают доказательства: допрашивают свидетелей, изучают документацию в отношении семьи. На место выехали специалисты отдела криминалистики областного СКР. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в полицию о произошедшем сообщил мужчина, который увидел пострадавшего мальчика, когда тот с полученными травмами добрался до подъезда соседнего дома. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, местная жительница Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноуральске (Свердловская область) из-за попытки матери зарезать своих детей возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних)», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и собирают доказательства: допрашивают свидетелей, изучают документацию в отношении семьи. На место выехали специалисты отдела криминалистики областного СКР. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в полицию о произошедшем сообщил мужчина, который увидел пострадавшего мальчика, когда тот с полученными травмами добрался до подъезда соседнего дома. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, местная жительница Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.