09 января 2025

Возбуждено дело после нападения свердловчанки с ножом на своих детей

Следователи возбудили дело из-за попытки матери из Красноуральска зарезать детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, следственный комитет, нижний тагил, следователь, ск
Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетних Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мать порезала детей и покончила с собой

В Красноуральске (Свердловская область) из-за попытки матери зарезать своих детей возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних)», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и собирают доказательства: допрашивают свидетелей, изучают документацию в отношении семьи. На место выехали специалисты отдела криминалистики областного СКР.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в полицию о произошедшем сообщил мужчина, который увидел пострадавшего мальчика, когда тот с полученными травмами добрался до подъезда соседнего дома.

ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, местная жительница Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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В Красноуральске (Свердловская область) из-за попытки матери зарезать своих детей возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних)», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и собирают доказательства: допрашивают свидетелей, изучают документацию в отношении семьи. На место выехали специалисты отдела криминалистики областного СКР. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в полицию о произошедшем сообщил мужчина, который увидел пострадавшего мальчика, когда тот с полученными травмами добрался до подъезда соседнего дома. ЧП произошло ночью 10 января. По предварительным данным, местная жительница Наталья схватилась за нож и ранила семилетнего сына и девятилетнюю дочь. А после покончила с собой. Несовершеннолетние спаслись, их готовят к госпитализации в Екатеринбург. Все, что известно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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