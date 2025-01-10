Авторитетного бизнесмена осудят за нападение на полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинение для авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна, который избил сотрудника Госавтоинспекции в кафе в БЦ «Высоцкий». Уголовное дело передали в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд для рассмотрения по существу, следует из сообщения.
Источник сообщил URA.RU, что полиция при силовой поддержке спецназа задержала Мкртчяна, находившегося в федеральном розыске, 5 декабря. Его поместили под стражу на шесть месяцев. Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». Пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник ГАИ, которого Эдгар избил в кафе вместе со своим товарищем в мае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!