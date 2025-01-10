В Краснодарском крае произошел новый выброс нефтепродуктов — к поселку Тамань Темрюкского района выбросило корму танкера «Волганефть-239». Об этом сообщили в оперштабе, созданном в связи в крушением двух танкеров.
«Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера „Волганефть-239“. Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района», — сообщили в telegram-канале оперштаба. Мониторинговые группы обнаружили выход мазута из кормы. Сейчас там находятся сотрудники Морспасслужбы, они локализируют разлив.
В Керченском проливе 15 декабря 2024 года из-за шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате этого в море вытекло более 2,4 тысячи тонн мазута.
Глава РФ Владимир Путин раскритиковал профильные ведомства за плохую работу по устранению последствий разлива нефтепродуктов. Он приказал усилить меры по ликвидации экологической катастрофы.
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