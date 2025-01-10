В НАТО признали бессилие систем ПРО против «Орешника»

Эксперты НАТО выразили серьезную озабоченность по поводу новой российской баллистической ракеты «Орешник», которую системы альянса не могут перехватить. Как сообщил бывший советник по национальной безопасности США генерал Герберт Макмастер, американские системы ПРО THAAD и Aegis не смогут противостоять «Орешнику».
«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет», — подчеркнул Макмастер. Его слова передает Center for War Studies.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес также признал, что российские разработки обладают технологическим превосходством. Генерал Джон М. «Джек» Кин из Института изучения войны указал на изменение стратегического баланса из-за появления новой российской ракеты. Он отметил, что «эта новая ракета изменила правила игры».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне растет обеспокоенность по возможности использования Россией ядерного оружия. По его словам, несмотря на заверения со стороны Москвы относительно отсутствия подобных намерений, данная ситуация рассматривается как значительная угроза.
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