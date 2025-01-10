За каждым СМИ в Свердловской области закрепят священника. Видео

10 января 2025 в 20:25 Размер текста - 17 +

С инициативой выступил митрополит Евгений Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области за каждым СМИ закрепят священника, «чтобы сблизить церковь с обществом при участии журналистов». С таким предложением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), рассказали в Екатеринбургской епархии. «Мы определим к той или иной редакции, по запросу, батюшку. Чтобы священник рассказал о жизни своей, о жизни своего прихода, о жизни епархии. Чтобы познакомились и подружились сотрудники редакции с этим человеком. Все предпосылки для хорошей дружбы есть. Я очень надеюсь, что и на страницах печатных или медиа СМИ будет отблеск этой дружбы. И церковь станет ближе к нашему обществу при участии СМИ», — пояснил Кульберг. По его словам, такая схема уже девять месяцев успешно практикуется в высших учебных заведениях Екатеринбурга. К учреждениям прикрепили священников, которые были выпускниками этих же вузов. «Они очень гармонично влились в жизнь каждого из вузов, и я слышу очень позитивные отзывы», — подчеркнул митрополит. Его отношения с журналистами в последнее время сложно назвать хорошими. Митрополиту не понравилось, как СМИ освещали секс-скандал с его помощником Даниилом Сидоровым, обвиненным в домогательствах. Кульберг упрекал репортеров за агрессию, при этом никак впрямую ЧП не комментируя. «Священники, они как самолеты: стоит только одному упасть и разбиться — об этом сразу пишут все мировые СМИ», — говорил митрополит. Под Новый год Сидоров отправился в зону спецоперации РФ на Украине. Подробнее о громком скандале — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за каждым СМИ закрепят священника, «чтобы сблизить церковь с обществом при участии журналистов». С таким предложением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), рассказали в Екатеринбургской епархии. «Мы определим к той или иной редакции, по запросу, батюшку. Чтобы священник рассказал о жизни своей, о жизни своего прихода, о жизни епархии. Чтобы познакомились и подружились сотрудники редакции с этим человеком. Все предпосылки для хорошей дружбы есть. Я очень надеюсь, что и на страницах печатных или медиа СМИ будет отблеск этой дружбы. И церковь станет ближе к нашему обществу при участии СМИ», — пояснил Кульберг. По его словам, такая схема уже девять месяцев успешно практикуется в высших учебных заведениях Екатеринбурга. К учреждениям прикрепили священников, которые были выпускниками этих же вузов. «Они очень гармонично влились в жизнь каждого из вузов, и я слышу очень позитивные отзывы», — подчеркнул митрополит. Его отношения с журналистами в последнее время сложно назвать хорошими. Митрополиту не понравилось, как СМИ освещали секс-скандал с его помощником Даниилом Сидоровым, обвиненным в домогательствах. Кульберг упрекал репортеров за агрессию, при этом никак впрямую ЧП не комментируя. «Священники, они как самолеты: стоит только одному упасть и разбиться — об этом сразу пишут все мировые СМИ», — говорил митрополит. Под Новый год Сидоров отправился в зону спецоперации РФ на Украине. Подробнее о громком скандале — в отдельном сюжете URA.RU.