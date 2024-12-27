Помощник митрополита Кульберга после секс-скандала ушел на СВО

Помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — Даниил Сидоров — отправился на СВО. Об этом сообщил сам владыка в своем telegram-канале. Ранее мужчина обвинялся в сексуальных домогательствах к двум женщинам.
«Сегодня он [Сидоров] приступил к иному служению — Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд. В соответствии с порядком, определенным президентом [РФ Владимиром Путиным], и по велению своей совести, он отбыл на место несения военной службы. И я в молитвах предаю его в руки Милосердного Господа» — написал Кульберг.
Также в своем посте он порассуждал о преступлении и раскаянии, призвав даже после самых темных времен не отчаиваться и пытаться начать новую жизнь. «Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно, искренне попросить — и получил прощение у оскобленных им людей», — подчеркнул владыка.
Сидоров — клирик храма Большой Златоуст — был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении студентки. Позже выяснилось, что у него была еще одна жертва, 38-летняя женщина. Мужчине избрали мерой пресечения запрет определенных действий. Ни он, ни его семья никак не комментировали случившееся. Воздерживался от оценок и митрополит Кульберг, у которого Сидоров работал секретарем-референтом. Это первое высказывание владыки о своем помощнике.
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