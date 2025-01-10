США наложили санкции на 30 нефтесервисных компаний России

Министерство финансов США объявило о введении санкций против более чем 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС». Эти меры направлены на ограничение возможностей российской нефтяной промышленности в области добычи и технологического обеспечения.
«Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин и предоставляют технические ноу-хау и оборудование <...> сегодняшние действия вводят санкции в отношении более чем 30 российских нефтесервисных компаний», — говорится в материалах минфина США.
Среди компаний, попавших под санкции, находятся «РН-ГРП», «РН-Сервис», «РН-Ванкор», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис». А также «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть».
Ранее стало известно о намерении Соединенных Штатов ввести новые санкции, направленные против российской нефтяной отрасли. Согласно документу, опубликованному Министерством финансов США, предстоящие санкции повлияют примерно на 180 нефтяных танкеров, осуществляющих транспортировку российской нефти, а также на множество нефтетрейдеров.
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