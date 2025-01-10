10 января 2025

Стадион «Трудовые резервы» в Перми не признан объектом культурного наследия

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле «Трудовых резервов» построят 17 секций жилья от 7 до 32 этажей
Возле «Трудовых резервов» построят 17 секций жилья от 7 до 32 этажей Фото:

Включение спорткомплекс «Трудовые резервы» в Перми по улице Патриса Лумумбы, 2 в реестр объектов культурного наследия нецелесообразно. К таким выводами пришла региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия по итогам исследования по установлению историко-культурной ценности объекта.

«В результате установлено, что включение СК „Трудовые резервы“ в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нецелесообразно»,— передает ИА «Текст» данные  госинспекции. Спорткомплекс в микрорайоне Городские горки открылся 4 декабря 1970 года. его построили для Пермского отделения Всесоюзного Добровольного Спортивного Общества «Трудовые резервы».

В 2023 году спортивный объект сменил собственников, перейдя от бизнесменов из Омска и Кемерово к пермским предпринимателям Артему и Максиму Блиновым. Бизнесмены сообщали, что не планируют добиваться возможности застройки территории, а хотят реконструировать стадион, чтобы он и дальше мог использоваться по целевому назначению. Рядом хотят построить 17 секций жилья: три объекта проектируют до 32 этажей, а остальные — от семи до 10 этажей.

Против этого выступил ряд жителей микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители КПРФ. Передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах.

Спортивный комплекс «Трудовые резервы» готовится к реновации. Краевое минспорта провело опрос среди пермяков на портале «Управляем вместе» о летнем наполнении стадиона. 82% опрошенных высказалось за многофункциональный стадион.

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Включение спорткомплекс «Трудовые резервы» в Перми по улице Патриса Лумумбы, 2 в реестр объектов культурного наследия нецелесообразно. К таким выводами пришла региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия по итогам исследования по установлению историко-культурной ценности объекта. «В результате установлено, что включение СК „Трудовые резервы“ в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нецелесообразно»,— передает ИА «Текст» данные  госинспекции. Спорткомплекс в микрорайоне Городские горки открылся 4 декабря 1970 года. его построили для Пермского отделения Всесоюзного Добровольного Спортивного Общества «Трудовые резервы». В 2023 году спортивный объект сменил собственников, перейдя от бизнесменов из Омска и Кемерово к пермским предпринимателям Артему и Максиму Блиновым. Бизнесмены сообщали, что не планируют добиваться возможности застройки территории, а хотят реконструировать стадион, чтобы он и дальше мог использоваться по целевому назначению. Рядом хотят построить 17 секций жилья: три объекта проектируют до 32 этажей, а остальные — от семи до 10 этажей. Против этого выступил ряд жителей микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители КПРФ. Передачей частникам стадиона «Трудовые резервы» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать проверку и предоставить доклад о результатах. Спортивный комплекс «Трудовые резервы» готовится к реновации. Краевое минспорта провело опрос среди пермяков на портале «Управляем вместе» о летнем наполнении стадиона. 82% опрошенных высказалось за многофункциональный стадион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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