Тюменский девелопер ГК «География» стал главным застройщиком Кургана

Застройщик из Тюмени ГК «География» вырвался на первое место в Кургане по объему возводимого жилья. Компания обогнала по этому показателю местную фирму СК «Атлант». Об этом говорится в федеральном рейтинге застройщиков.
«ГК „География“ — первое место в Кургане с долей в регионе 14,4%. Девелопер строит 62 104 квадратных метров жилья», — указано в рейтинге на сайте ЕРЗ РФ.
Курганский застройщик СК «Атлант» оказался на втором месте с долей в регионе 14%. Он строит 60 702 квадратных метров жилья.
Тюменский девелопер ГК «География» строит в Кургане ЖК «Малиновые высоты». В течение восьми лет компания собирается возвести 99 домов переменной этажности, которые позволят создать отдельный район города. Застройщик СК «Атлант» возводит ЖК «Центральный» и «Счастье». Сдача 15-этажных домов запланирована на первый квартал 2025 года. ЖК в районе стадиона имени Брумеля будет иметь трехэтажный паркинг с детской зоной на крыше и переходом в дом. До конца года «Атлант» также собирается достроить «Квартал КЗКТ» на бывшей территории завода в границах улиц Невежина и Коли Мяготина.
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