Самозанятые смогут взять оплачиваемый больничный

Минтруд РФ выступил с предложением оплачивать больничные самозанятым. Механизм будет реализован с 1 января 2026 года. Об этом сообщается в тексте соответствующего законопроекта, который размещен на портале официальных правовых актов.
«Законопроект позволяет застрахованному лицу выбирать размер страховой суммы. Он закрепляется на уровне 35 тысяч и 50 тысяч рублей», — говорится в документе. Однако выбирать размер страховой суммы можно не чаще, чем один раз в год.
Полная выплата пособия будет предоставляться не сразу. Так, после шестимесячной регулярной оплаты взносов самозанятые смогут претендовать на 70% от страховой суммы, а через год — на полную сумму. Стаж работы также будет учитываться при расчете выплат.
Кроме того, застрахованное лицо имеет право на освобождение от уплаты взносов в периоды болезни, а также за один календарный месяц за каждые шесть месяцев непрерывной оплаты взносов. Ежемесячные взносы составят 1344 рубля при страховой сумме в 35 тысяч рублей и 1920 рублей при сумме в 50 тысяч рублей. Для тех, кто вносил страховые платежи более 18 и 24 месяцев и не пользовался пособиями по временной нетрудоспособности в течение этого времени, предусмотрены скидки на ежемесячные платежи в размере 10% и 30% соответственно.
К началу декабря 2024 года в Росси насчитывалось 12 млн самозанятых. При этом их доходы превысили 5,2 трлн рублей, передает «Национальная служба новостей». Помимо прочего, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что самозанятые пенсионеры могут потерять некоторые льготы — право на индексацию пенсии и региональную доплату.
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