Косметолог рассказала, как спасти кожу губ зимой

В зимнее время года кожа губ нуждается в защите от мороза, питании и увлажнении, поэтому для этого следует подбирать хорошие бальзамы и крема. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, косметолог, дерматолог Лейла Роз.
«Самое главное — подобрать хорошие бальзамы и кремы. Хочу обратить ваше внимание, что они должны быть не только увлажняющими, но еще и питательными. Стоит учитывать, что на губах нет сальных желез, и они практически ничем не защищены от вредного воздействия, в отличии от других участков кожи. Когда вы выбираете косметику для губ, изучите состав средств», — заявил Роз. Ее слова приводит радио Sputnik.
В состав бальзамов и кремов для губ должны входить масла ши и жожоба, витамины А и Е, мед, алоэ вера и пчелиный воск. Все эти ингредиенты помогут защитить кожу от внешних факторов и удержать в ней влагу. Стоит отказаться от косметических средств на водной основе и матовых помад, так как они пересушивают кожу. Бальзам или крем на губы стоит наносить за 30-40 минут до того, как выйти на улицу. На ходу это делать не нужно, особенно в холодную погоду. Влага в составе помады может кристаллизоваться на холоде и еще больше повредить губы.
Что касается скрабов для губ, Лейла Роз советует их применять аккуратно. Скраб следует наносить мягкими массирующими движениями и не делать этого слишком часто, чтобы не усугубить сухость губ. После процедуры скраб нужно смыть и обязательно нанести бальзам или крем. Помимо прочего, чтобы губы не пересыхали нужно употреблять достаточное количество жидкости — от 30 до 40 миллилитров на килограмм веса.
Также зимой следует следить за достаточным потреблением витаминов. Они помогают поддерживать здоровыми не только кожу губ, но и весь организм. Так, препараты и добавки с витамином D рекомендуют буквально все врачи. Дефицит этого витамина грозит повышением рисков переломов и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
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