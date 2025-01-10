Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил мечту еще одного ребенка, чей шар он снял с «Елки желаний». Юный житель Нефтеюганска хотел попробовать себя в роли машиниста поезда и глава регион с удовольствием дал ему такую возможность.
«7-летний Максим из Нефтеюганска на „Елке желаний“ загадал побывать в роли машиниста поезда, его мечта осуществилась в Сургуте! Вместе с железнодорожниками организовали для Максима и его семьи экскурсию. Машинист рассказал мальчику о своей работе, объяснил, как действуют приборы и рычаги, и даже разрешил нажать на гудок!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также юному нефтеюганцу сделал подарок и заместитель начальника Свердловской железной дороги Евгений Шумов — он вручил мальчику настоящую фуражку. Глава региона признался, что в этот день исполнилась не одна, а целых две: «Я и сам первый раз в жизни оказался в кабине машиниста, так что благодаря Максиму мечта исполнилась не только у него».
Шар Максима Кухарук снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Полпред уже исполнил мечту ребенка из Ханты-Мансийска, проведя для него экскурсию по пассажирскому самолету и дав почувствовать себя пилотом.
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