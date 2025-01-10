10 января 2025

Губернатор ХМАО исполнил мечту 7-летнего мальчика из Нефтеюганска. Видео

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Кухарук позволил мальчику из Нефтеюганска почувствовать себя машинистом поезда
Кухарук позволил мальчику из Нефтеюганска почувствовать себя машинистом поезда Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил мечту еще одного ребенка, чей шар он снял с «Елки желаний». Юный житель Нефтеюганска хотел попробовать себя в роли машиниста поезда и глава регион с удовольствием дал ему такую возможность.

«7-летний Максим из Нефтеюганска на „Елке желаний“ загадал побывать в роли машиниста поезда, его мечта осуществилась в Сургуте! Вместе с железнодорожниками организовали для Максима и его семьи экскурсию. Машинист рассказал мальчику о своей работе, объяснил, как действуют приборы и рычаги, и даже разрешил нажать на гудок!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Также юному нефтеюганцу сделал подарок и заместитель начальника Свердловской железной дороги Евгений Шумов — он вручил мальчику настоящую фуражку. Глава региона признался, что в этот день исполнилась не одна, а целых две: «Я и сам первый раз в жизни оказался в кабине машиниста, так что благодаря Максиму мечта исполнилась не только у него».

Шар Максима Кухарук снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Полпред уже исполнил мечту ребенка из Ханты-Мансийска, проведя для него экскурсию по пассажирскому самолету и дав почувствовать себя пилотом.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил мечту еще одного ребенка, чей шар он снял с «Елки желаний». Юный житель Нефтеюганска хотел попробовать себя в роли машиниста поезда и глава регион с удовольствием дал ему такую возможность. «7-летний Максим из Нефтеюганска на „Елке желаний“ загадал побывать в роли машиниста поезда, его мечта осуществилась в Сургуте! Вместе с железнодорожниками организовали для Максима и его семьи экскурсию. Машинист рассказал мальчику о своей работе, объяснил, как действуют приборы и рычаги, и даже разрешил нажать на гудок!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также юному нефтеюганцу сделал подарок и заместитель начальника Свердловской железной дороги Евгений Шумов — он вручил мальчику настоящую фуражку. Глава региона признался, что в этот день исполнилась не одна, а целых две: «Я и сам первый раз в жизни оказался в кабине машиниста, так что благодаря Максиму мечта исполнилась не только у него». Шар Максима Кухарук снял с «Елки желаний» в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Полпред уже исполнил мечту ребенка из Ханты-Мансийска, проведя для него экскурсию по пассажирскому самолету и дав почувствовать себя пилотом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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