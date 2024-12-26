Полпред УрФО Жога исполнил новогоднюю мечту ребенка из ХМАО

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Полпред Жога провел экскурсию по самолету для пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска
Полпред Жога провел экскурсию по самолету для пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога исполнил желание пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он провел для него экскурсию по пассажирскому самолету и дал почувствовать себя пилотом.

«Желанием мальчика было побывать в кресле пилота самолёта. Для Димы и его сестры провели экскурсию по настоящему пассажирскому самолёту. Мечта мальчика попала на Елку желаний, и я очень рад, что помог ее осуществить.», — написал Жога в своем telegram-канале.

Дима вместе с сестрой побывали в кабине самолета, мальчик посидел в кресле пилота и подержал штурвал. После экскурсии ребенку получил в подарок игрушечную модель воздушного судна.

Ранее URA.RU писало, что полпред Жога и губернатор Кухарук пообещали исполнить мечты юных югорчан на Новый год. Они сняли шары с Елки желаний.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога исполнил желание пятилетнего Димы из Ханты-Мансийска. Он провел для него экскурсию по пассажирскому самолету и дал почувствовать себя пилотом. «Желанием мальчика было побывать в кресле пилота самолёта. Для Димы и его сестры провели экскурсию по настоящему пассажирскому самолёту. Мечта мальчика попала на Елку желаний, и я очень рад, что помог ее осуществить.», — написал Жога в своем telegram-канале. Дима вместе с сестрой побывали в кабине самолета, мальчик посидел в кресле пилота и подержал штурвал. После экскурсии ребенку получил в подарок игрушечную модель воздушного судна. Ранее URA.RU писало, что полпред Жога и губернатор Кухарук пообещали исполнить мечты юных югорчан на Новый год. Они сняли шары с Елки желаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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