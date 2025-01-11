Дроны атаковали Анапу, Котовск и Воронеж: карта СВО на 11 января

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за в прошедшую ночь российские силы ПВО успешно отразили атаку 85 беспилотников, запущенных Вооруженными Силами Украины. Два дрона упали на многоквартирные жилые дома в городе Котовск, в результате чего пострадали семь человек. Ход спецоперации и положение дел на фронте на 11 января — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ на российские регионы
В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили атаку 85 дронов ВСУ, cообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Над Черным морем был сбит 31 БПЛА, в воздушных пространствах Воронежской области и Краснодарского края — 16, над Азовским морем — 14, над Белгородской областью — четыре, а над Тамбовской — два. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над территориями Республики Крым и Курской области.
Краснодарский край
В Анапе раздались взрывы в результате работы системы противовоздушной обороны, сообщили в telegram-канале мэрии. Инцидент произошел после полуночи, когда город подвергся беспилотной атаке. По данным, полученным от управления гражданской обороны и защиты населения, жертв и значительных разрушений не зарегистрировано. Тем не менее, угроза нападений сохраняется.
Также, по сообщениям от местных жителей, над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ были замечены беспилотники. В связи с этим, в Анапе активировали сирены воздушной тревоги.
Тамбовская область
Два беспилотника врезались в многоквартирные дома в городе Котовск Тамбовской области, сообщает врио губернатора Евгений Первышов в своем telegram-канале. Первоначально говорилось о трех жертвах, однако позже число пострадавших возросло до семи человек. Им была оказана необходимая помощь. Пожаров в результате инцидента не произошло, а повреждения здания оказались незначительными. В одной из местных школ был организован центр временного размещения для жителей поврежденных квартир. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии.
Воронежская область
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили более 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Воронежа, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.
Херсонское направление
Российские военные формирования активно продвигаются в направлении Днепропетровской области Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. ВС РФ достигли на некоторых участках расстояния приблизительно в пять километров, передают РИА Новости.
Донецкое направление
В Торецке (Дзержинск) осуществлена зачистка крупного опорного пункта Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС источник в российских силовых структурах. В городе продолжают действовать лишь изолированные очаги сопротивления. Сообщается также, что украинские войска формируют оборонительные позиции за пределами города.
Ранее telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что под контролем украинских военных в Торецке оставалась только небольшая территория города. Офицер ВСУ с позывным «Алекс» подтвердил, что ситуация в городе ухудшается. Он также отметил, что российские войска провели наступление по нескольким улицам центральной части города в направлении шахты «Торецкая», расположенной на северной окраине.
Харьковское направление
За последние сутки в районе Старицы Харьковской области были предприняты несколько контратак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС военный эксперт Андрея Марочко. Однако российские военные успешно предотвратили попытки прорыва украинской стороны на линии фронта.
Кроме того, по словам эксперта, ВС РФ смогли улучшить свои позиции в районе Двуречной Харьковской области, переправившись через реку Нижняя Двуречная. Все попытки ВСУ контратаковать в этом районе также оказались неэффективными.
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