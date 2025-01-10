10 января 2025

С экс-директора свердловского «Динамо» сняли обвинения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело экс-главы свердловского «Динамо» прекратили из-за отсутствия состава преступления
Дело экс-главы свердловского «Динамо» прекратили из-за отсутствия состава преступления Фото:

С бывшего председателя свердловского филиала спортивного общества «Динамо» Михаила Медведева, проходившего по уголовному делу о мошенничестве, сняли обвинения. Дело было прекращено из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления, сообщил URA.RU его адвокат Владислав Идамжапов.

«Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, прекращено за отсутствием в деянии Медведева Михаила Владимировича составов указанных преступлений с правом на реабилитацию. С самого начала уголовного преследования Михаила Владимировича было очевидно, что отсутствует само событие преступления», — рассказал он.

Адвокат заявил, что больше чем за 10 месяцев уголовного преследования, в том числе на уровне судебных экспертных исследований, было установлено, что никакого хищения при ремонте тира и памятника в АНО ЕСК «Динамо» не было. «Все якобы похищенное имущество и на сегодняшний день находится в АНО ЕСК „ДИНАМО“ и из владения собственника (коим и является АНО ЕСК „Динамо“) никогда не выбывало, поэтому в данном случае о противоправном изъятии чужого имущества речи быть не может», — добавил Идамжапов.

Экс-главу свердловского «Динамо» задержали 15 февраля 2024 года, но отпустили через несколько дней. За две недели до этого, проработав на посту около года, он уволился с должности по собственному желанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С бывшего председателя свердловского филиала спортивного общества «Динамо» Михаила Медведева, проходившего по уголовному делу о мошенничестве, сняли обвинения. Дело было прекращено из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления, сообщил URA.RU его адвокат Владислав Идамжапов. «Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, прекращено за отсутствием в деянии Медведева Михаила Владимировича составов указанных преступлений с правом на реабилитацию. С самого начала уголовного преследования Михаила Владимировича было очевидно, что отсутствует само событие преступления», — рассказал он. Адвокат заявил, что больше чем за 10 месяцев уголовного преследования, в том числе на уровне судебных экспертных исследований, было установлено, что никакого хищения при ремонте тира и памятника в АНО ЕСК «Динамо» не было. «Все якобы похищенное имущество и на сегодняшний день находится в АНО ЕСК „ДИНАМО“ и из владения собственника (коим и является АНО ЕСК „Динамо“) никогда не выбывало, поэтому в данном случае о противоправном изъятии чужого имущества речи быть не может», — добавил Идамжапов. Экс-главу свердловского «Динамо» задержали 15 февраля 2024 года, но отпустили через несколько дней. За две недели до этого, проработав на посту около года, он уволился с должности по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...