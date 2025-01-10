С экс-директора свердловского «Динамо» сняли обвинения

С бывшего председателя свердловского филиала спортивного общества «Динамо» Михаила Медведева, проходившего по уголовному делу о мошенничестве, сняли обвинения. Дело было прекращено из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления, сообщил URA.RU его адвокат Владислав Идамжапов.
«Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, прекращено за отсутствием в деянии Медведева Михаила Владимировича составов указанных преступлений с правом на реабилитацию. С самого начала уголовного преследования Михаила Владимировича было очевидно, что отсутствует само событие преступления», — рассказал он.
Адвокат заявил, что больше чем за 10 месяцев уголовного преследования, в том числе на уровне судебных экспертных исследований, было установлено, что никакого хищения при ремонте тира и памятника в АНО ЕСК «Динамо» не было. «Все якобы похищенное имущество и на сегодняшний день находится в АНО ЕСК „ДИНАМО“ и из владения собственника (коим и является АНО ЕСК „Динамо“) никогда не выбывало, поэтому в данном случае о противоправном изъятии чужого имущества речи быть не может», — добавил Идамжапов.
Экс-главу свердловского «Динамо» задержали 15 февраля 2024 года, но отпустили через несколько дней. За две недели до этого, проработав на посту около года, он уволился с должности по собственному желанию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!