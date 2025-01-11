Белоусов сделал срочное заявление по ходу СВО

Белоусов поздравил военных 74-й бригады с освобождением Шевченко
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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР. Он выразил благодарность командованию и личному составу за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», — заявил Белоусов, говоря об освобождении населенного пункта Шевченко. Его слова приводятся в telegram-канале МО РФ. 

Министр обороны также отметил, что бойцы проявляют беспримерное мужество, героизм и отвагу. В результате более 6000 военнослужащих соединения были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за их выдающиеся достижения и вклад в выполнение воинских задач.

Ранее МО РФ сообщило об успешном освобождении села Шевченко в ДНР. По информации ведомства, в ходе операции удалось уничтожить личный состав и технику трех механизированных бригад ВСУ, а также подразделения Национальной гвардии в районе населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР. Он выразил благодарность командованию и личному составу за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, сообщает Минобороны РФ. «Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», — заявил Белоусов, говоря об освобождении населенного пункта Шевченко. Его слова приводятся в telegram-канале МО РФ.  Министр обороны также отметил, что бойцы проявляют беспримерное мужество, героизм и отвагу. В результате более 6000 военнослужащих соединения были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за их выдающиеся достижения и вклад в выполнение воинских задач. Ранее МО РФ сообщило об успешном освобождении села Шевченко в ДНР. По информации ведомства, в ходе операции удалось уничтожить личный состав и технику трех механизированных бригад ВСУ, а также подразделения Национальной гвардии в районе населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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