Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР. Он выразил благодарность командованию и личному составу за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи в борьбе с неонацистами, уверенно оттесняя их», — заявил Белоусов, говоря об освобождении населенного пункта Шевченко. Его слова приводятся в telegram-канале МО РФ.
Министр обороны также отметил, что бойцы проявляют беспримерное мужество, героизм и отвагу. В результате более 6000 военнослужащих соединения были награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за их выдающиеся достижения и вклад в выполнение воинских задач.
Ранее МО РФ сообщило об успешном освобождении села Шевченко в ДНР. По информации ведомства, в ходе операции удалось уничтожить личный состав и технику трех механизированных бригад ВСУ, а также подразделения Национальной гвардии в районе населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое.
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