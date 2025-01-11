Российские военные освободили Шевченко в ДНР

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Населенный пункт освободили благодаря действиям группировки «Центр»
Населенный пункт освободили благодаря действиям группировки «Центр» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили село Шевченко, находящееся в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — передает ведомство в своей сводке. Там добавили, что российские бойцы уничтожили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ, а также бригад Национальной гвардии в районе населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое ДНР.

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ВС РФ освободили село Шевченко, находящееся в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В результате решительных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — передает ведомство в своей сводке. Там добавили, что российские бойцы уничтожили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ, а также бригад Национальной гвардии в районе населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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