В Крыму нашли 13 очагов загрязнения мазутом

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Для ликвидации последствий выброса мазута в Крыму задействовано более 700 человек
Для ликвидации последствий выброса мазута в Крыму задействовано более 700 человек Фото:
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В пяти муниципальных образованиях Крыма обнаружены 13 очагов загрязнения мазутом. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«На данный момент в пяти муниципальных образованиях — Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах — выявлено 13 очагов загрязнения», — написал Гоцанюк в своем telegram-канале. Председатель подчеркнул важность оперативного реагирования на проблему.

По его словам, в процессе участвуют более 700 человек и свыше 100 единиц техники. Гоцанюк сообщил о том, что число мониторинговых бригад увеличилось до 180 в течение дня. Осуществляется детальное наблюдение за прибрежной зоной, простирающейся от восточной до западной части Крыма — от Керчи до Черноморского района.

Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Евпатории, Республика Крым, были обнаружены разовые разливы мазута с танкеров. По словам руководителя администрации города Александра Юрьева, в настоящее время специализированные коммунальные службы занимаются устранением последствий этого инцидента.

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В пяти муниципальных образованиях Крыма обнаружены 13 очагов загрязнения мазутом. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. «На данный момент в пяти муниципальных образованиях — Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах — выявлено 13 очагов загрязнения», — написал Гоцанюк в своем telegram-канале. Председатель подчеркнул важность оперативного реагирования на проблему. По его словам, в процессе участвуют более 700 человек и свыше 100 единиц техники. Гоцанюк сообщил о том, что число мониторинговых бригад увеличилось до 180 в течение дня. Осуществляется детальное наблюдение за прибрежной зоной, простирающейся от восточной до западной части Крыма — от Керчи до Черноморского района. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Евпатории, Республика Крым, были обнаружены разовые разливы мазута с танкеров. По словам руководителя администрации города Александра Юрьева, в настоящее время специализированные коммунальные службы занимаются устранением последствий этого инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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