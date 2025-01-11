В Крыму нашли 13 очагов загрязнения мазутом

В пяти муниципальных образованиях Крыма обнаружены 13 очагов загрязнения мазутом. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«На данный момент в пяти муниципальных образованиях — Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах — выявлено 13 очагов загрязнения», — написал Гоцанюк в своем telegram-канале. Председатель подчеркнул важность оперативного реагирования на проблему.
По его словам, в процессе участвуют более 700 человек и свыше 100 единиц техники. Гоцанюк сообщил о том, что число мониторинговых бригад увеличилось до 180 в течение дня. Осуществляется детальное наблюдение за прибрежной зоной, простирающейся от восточной до западной части Крыма — от Керчи до Черноморского района.
Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Евпатории, Республика Крым, были обнаружены разовые разливы мазута с танкеров. По словам руководителя администрации города Александра Юрьева, в настоящее время специализированные коммунальные службы занимаются устранением последствий этого инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.