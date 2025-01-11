Зеленский потребовал срочно закупить рекордное количество дронов

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал основную задачу производителям оружия для ВСУ на текущий год. Он потребовал расширить выпуск украинских ракет и артиллерийских систем, а также поручил значительно увеличить объемы закупок дронов всех типов.
«... общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных — сделать этот год рекордным в отношении дронов всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники. Я поручил увеличить количество заказов дронов», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад выделит Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму в два миллиарда долларов. Украинский глава также подчеркнул стратегическую важность поддержки Киева в 2025 году, о которой было заявлено в ходе заседания контактной группы «Рамштайн».
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