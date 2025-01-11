Зеленский потребовал срочно закупить рекордное количество дронов

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Зеленский поручил увеличить объемы закупок беспилотников
Зеленский поручил увеличить объемы закупок беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал основную задачу производителям оружия для ВСУ на текущий год. Он потребовал расширить выпуск украинских ракет и артиллерийских систем, а также поручил значительно увеличить объемы закупок дронов всех типов.

«... общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных — сделать этот год рекордным в отношении дронов всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники. Я поручил увеличить количество заказов дронов», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад выделит Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму в два миллиарда долларов. Украинский глава также подчеркнул стратегическую важность поддержки Киева в 2025 году, о которой было заявлено в ходе заседания контактной группы «Рамштайн».

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал основную задачу производителям оружия для ВСУ на текущий год. Он потребовал расширить выпуск украинских ракет и артиллерийских систем, а также поручил значительно увеличить объемы закупок дронов всех типов. «... общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных — сделать этот год рекордным в отношении дронов всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники. Я поручил увеличить количество заказов дронов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад выделит Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму в два миллиарда долларов. Украинский глава также подчеркнул стратегическую важность поддержки Киева в 2025 году, о которой было заявлено в ходе заседания контактной группы «Рамштайн».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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