Пятно мазута дошло до Ялты

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Вблизи Ялты обнаружено пятно мазута
Вблизи Ялты обнаружено пятно мазута Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

МЧС России усиливает меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в Крыму, задействованы дополнительные ресурсы и техника. Пятно мазута уже дошло до главного курортного города полуострова Ялты, сообщили в ведомстве.

«В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов... Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — написали в telegram-канале МЧС России. В этих районах уже работают 734 человека и более 134 единиц техники для полной очистки участков.

Протяженность загрязненной территории составила 16,28 километра. Согласно данным ведомства, для мониторинга ситуации привлечены 19 морских судов и авиационные группы, а также увеличено количество мониторинговых групп в два раза до 178.

Ранее в оперштабе сообщили, что танкеры с мазутом, которые затонули в Черном море, будут отбуксированы в безопасное место. До 23 января танкеры должны быть полностью очищены от мазута, а до 28 января осуществят их буксировку.

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МЧС России усиливает меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в Крыму, задействованы дополнительные ресурсы и техника. Пятно мазута уже дошло до главного курортного города полуострова Ялты, сообщили в ведомстве. «В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов... Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — написали в telegram-канале МЧС России. В этих районах уже работают 734 человека и более 134 единиц техники для полной очистки участков. Протяженность загрязненной территории составила 16,28 километра. Согласно данным ведомства, для мониторинга ситуации привлечены 19 морских судов и авиационные группы, а также увеличено количество мониторинговых групп в два раза до 178. Ранее в оперштабе сообщили, что танкеры с мазутом, которые затонули в Черном море, будут отбуксированы в безопасное место. До 23 января танкеры должны быть полностью очищены от мазута, а до 28 января осуществят их буксировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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