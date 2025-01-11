Пятно мазута дошло до Ялты

МЧС России усиливает меры по ликвидации разлива нефтепродуктов в Крыму, задействованы дополнительные ресурсы и техника. Пятно мазута уже дошло до главного курортного города полуострова Ялты, сообщили в ведомстве.
«В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов... Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — написали в telegram-канале МЧС России. В этих районах уже работают 734 человека и более 134 единиц техники для полной очистки участков.
Протяженность загрязненной территории составила 16,28 километра. Согласно данным ведомства, для мониторинга ситуации привлечены 19 морских судов и авиационные группы, а также увеличено количество мониторинговых групп в два раза до 178.
Ранее в оперштабе сообщили, что танкеры с мазутом, которые затонули в Черном море, будут отбуксированы в безопасное место. До 23 января танкеры должны быть полностью очищены от мазута, а до 28 января осуществят их буксировку.
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