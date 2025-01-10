Следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми. Десятки пермяков заболели сальмонеллезом после того, как купили готовую еду в этих торговых точках. Об этом сообщает в пресс-служба краевого ведомства в своем официальном telegram-канале.
«Следствием установлено, что в период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обвиняемые в местах розничной торговли одной из сетевых пекарен Перми, осуществляли производство, хранение и реализацию готовой пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате приема в пищу указанной продукции у потребителей выявлены симптомы пищевого отравления», — пояснили в краевом управлении СКР.
Обвиняемые задержаны, следствие просит суд взять их под стражу. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору. В данный момент проводятся необходимые следственные действия для сбора доказательств.
Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться к медикам, после чего были госпитализированы в инфекционную больницу. По последней информации, признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми.
Пострадавшие пермяки рассказали СМИ, что ели салаты «Мимоза» и «Оливье». Другие сообщили, что покупали в «Хлебнице» пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Исполнительный директор сети пекарен Ксения Троицкая рассказала СМИ, что возбудитель сальмонеллеза найден не в самих продуктах пекарни, а в сырье, которое «Хлебница» закупала у крупных производителей. Она также отметила, что случившееся — беда для руководства пекарен, они молятся за здоровье пострадавших и желают всем здоровья.
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