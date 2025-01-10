Собственницу пекарен «Хлебница» отправили под домашний арест

Судья Татьяна Хаснуллина отправила предпринимательницу Юлию Гагарину под домашний арест до 9 марта. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье»
«Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде домашнего ареста индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Она обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору», — пишет издание.
После массового отравления пермяков руководители пекарен «Хлебница» были задержаны. Следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети.
Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки стали обращаться к медикам, после чего были госпитализированы в инфекционную больницу. Признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми. За ходом расследования следит прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Исполнительный директор сети пекарен Ксения Троицкая рассказала СМИ, что возбудитель сальмонеллеза найден не в самих продуктах пекарни, а в сырье, которое «Хлебница» закупала у крупных производителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!