Якутский штурмовик, уничтоживший бойца ВСУ в схватке на ножах, отреагировал на награду от Путина

Якутский штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашной схватке одолел военного ВСУ, был удостоен звания Героя России, указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. По словам самого Григорьева, он не ожидал такого быстрого решения о награде.
«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — поделился своими чувствами Григорьев в беседе с RT. Он узнал о присуждении звания после того, как его брат предложил ему включить телевизор и посмотреть новости.
В начале января в интернете появился видеоролик, снятый камерой украинского солдата, на котором зафиксирован рукопашный бой между украинским и российским военнослужащим. Победу в нем одержал последний. 11 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Григорьеву.
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