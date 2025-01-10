Известный военный корреспондент Семен Пегов записал интервью с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой. Беседа прошла в рамках проекта корреспондента «Спортивный костюм» (разговоры-прогулки с чиновниками, ветеранами СВО). Об этом он заявил во время встречи с военкором Андреем Гусельниковым.
«Мы все следили с гордостью за его [Артема Жоги] карьерой на госслужбе в рамках проекта „Время героев“… Было интересно, какую работу он тут успел проделать за те 100 дней, которые он тут проработал. Вспомнить события десятилетней давности, освобождение донецкого аэропорта… Так что ждите, скоро будет премьера, будет интересный, абсолютно честный разговор», — заявил Семен Пегов на видео, опубликованном в telegram-канале «Гусельников — Расследования и портреты».
Про Екатеринбург Пегов составить окончательное мнение не успел, так как довольно мало времени пробыл в городе. Но, несмотря на это, ему понравилась «душевная» атмосфера и сочетания разных видов архитектуры Екатеринбурга. Отдельно он отметил катание на лыжах с горы Ежовая.
Предположение о том, что военкор снимает выпуск про Жогу, появилось во время их встречи в Екатеринбурге 11 января. Тогда они пошли на каток на Площади 1905 года вместе с оператором.
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