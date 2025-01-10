10 января 2025

Полпред Жога и военкор Пегов вышли на лед в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога призвал всех екатеринбуржцев выходить на лед
Артем Жога призвал всех екатеринбуржцев выходить на лед Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 11 января вышел на каток под окнами мэрии Екатеринбурга — на Площади 1905 года вместе с известным военным корреспондентом Семеном Пеговым. Видео с катка он опубликовал в своих соцсетях.

«Здравствуйте с катка! Неожиданно поехали покататься. Кстати, людей очень мало, где-то тут [Семен] Пегов… Все на каток!» — сказал на видео Артем Жога. Рядом с ним на коньках, помимо Пегова, с которым они давно дружат, катается и оператор. Его присутствие может указывать на то, что корреспондент, вероятно, готовит выпуск про Жогу.

Полпред держит связь с Пеговым, даже работая на Урале. Например, в конце октября военкор связался с Жогой во время съемок репортажа о работе разведчиков батальона «Спарта», который он ранее возглавлял.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 11 января вышел на каток под окнами мэрии Екатеринбурга — на Площади 1905 года вместе с известным военным корреспондентом Семеном Пеговым. Видео с катка он опубликовал в своих соцсетях. «Здравствуйте с катка! Неожиданно поехали покататься. Кстати, людей очень мало, где-то тут [Семен] Пегов… Все на каток!» — сказал на видео Артем Жога. Рядом с ним на коньках, помимо Пегова, с которым они давно дружат, катается и оператор. Его присутствие может указывать на то, что корреспондент, вероятно, готовит выпуск про Жогу. Полпред держит связь с Пеговым, даже работая на Урале. Например, в конце октября военкор связался с Жогой во время съемок репортажа о работе разведчиков батальона «Спарта», который он ранее возглавлял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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