Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 11 января вышел на каток под окнами мэрии Екатеринбурга — на Площади 1905 года вместе с известным военным корреспондентом Семеном Пеговым. Видео с катка он опубликовал в своих соцсетях.
«Здравствуйте с катка! Неожиданно поехали покататься. Кстати, людей очень мало, где-то тут [Семен] Пегов… Все на каток!» — сказал на видео Артем Жога. Рядом с ним на коньках, помимо Пегова, с которым они давно дружат, катается и оператор. Его присутствие может указывать на то, что корреспондент, вероятно, готовит выпуск про Жогу.
Полпред держит связь с Пеговым, даже работая на Урале. Например, в конце октября военкор связался с Жогой во время съемок репортажа о работе разведчиков батальона «Спарта», который он ранее возглавлял.
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