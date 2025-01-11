Звонил Белоусову, подыгрывал губернатору, узнавал олигархов: инсайды про 100 дней Жоги на Урале

Полпред Артем Жога завершил знакомство с элитой УрФО

11 января 2025 в 20:18 Размер текста - 17 +

Артем Жога работает на Урале с 4 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ Артем Жога за первые 100 дней пребывания на Урале успел познакомиться со всеми регионами и их элитами (в том числе финансовыми), установил новые порядки в окружной власти и показал качества, каких от него не ожидали. Опросив госслужащих, успевших так или иначе пообщаться с Жогой и его командой, URA.RU выяснило, как он помогает своему «любимому» заводу, общается с губернаторами и ждать ли отставок в начале 2025-го. Указ о назначении Жоги — бывшего командира батальона «Спарта», пришедшего в политику лишь осенью 2023 года спикера Народного совета ДНР — глава государства Владимир Путин подписал 2 октября. Жога сменил Владимира Якушева, работавшего полпредом с ноября 2020-го. Якушев стал секретарем генсовета «Единой России» и первым вице-спикером Совфеда. Владимир Якушев передал Жоге дела аккуратно Фото: Роман Наумов © URA.RU По слухам, кандидатура Жоги появилась в самый последний момент. Считавшийся основным претендентом на должность глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов уже чуть ли не принимал поздравления с переходом на высокий пост. Жога и сам давал понять, что о предстоящем назначении узнал от журналистов URA.RU 18 сентября. Следующий день после встречи с Путиным Жога провел в Москве — проходил очередной курс по программе «Время героев», много общался с Якушевым. В Екатеринбург он прилетел в ночь на 4 октября и уже через несколько часов принимал самых статусных силовиков УрФО и губернаторов. Существовала отдельная интрига, сложится ли у Жоги с главами регионов, особенно свердловским — Евгением Куйвашевым, — в силу разных обстоятельств имевшим разногласия с некоторыми предыдущими полпредами. Отношения Артема Жоги и Евгения Куйвашева оценивают как «формальные» Фото: Илья Московец © URA.RU Говорят, Жога на той встрече демонстрировал дружелюбие: того же Куйвашева пытался расположить шутками, какими-то мини-историями. Они потом еще встречались несколько раз и созванивались по разным рабочим поводам. Отношения Жоги и Куйвашева близкий к свердловскому правительству источник URA.RU оценивает как «сугубо рабочие, формальные». «Такие же у Жоги, насколько я знаю с [тюменским губернатором Александром] Моором, [главой Курганской области Вадимом] Шумковым. В целом контакт с губернаторским корпусом выстроен», — обозначил собеседник. Это подтвердил и источник агентства в тюменском кабмине. Жога много ездит. На днях полпредство отчиталось: за три месяца он совершил более 30 командировок, в большинстве субъектов бывал не по разу. Чаще всего, не считая Екатеринбурга, Жога посещал Нижний Тагил, где располагается «Уралвагонзавод» — основной поставщик танков для российской армии. К оборонным предприятиям у полпреда, воевавшего в Донбассе с 2014 года, особое внимание (он успел познакомиться со всеми ключевыми). «Он приезжает не просто для того, чтобы посмотреть цеха и продукцию. Знаю, в частности, что, пообщавшись с [гендиректором УВЗ Александром] Потаповым, Жога звонил [министру обороны РФ Андрею] Белоусову, решили какую-то проблему. И подобное происходит регулярно», — заверил собеседник URA.RU в одной из уральских промышленных групп. Активно общается Жога и с участниками СВО, навещает их в госпиталях. Был в курганском Центре Илизарова и в военном клиническом госпитале Екатеринбурга. В Тюмени про Артема Жогу говорят, что он «не любит гражданских, из личной выгоды пытающихся приклеиться к СВО». Таких людей Жога якобы видит сразу Фото: Илья Московец © URA.RU На ноябрьском форуме «Города России» Жога просил мэров «убрать абсурдный формализм», внимательно относиться к военнослужащим и их семьям — чтобы, когда закончится спецоперация, «не допустить повторения „афганского синдрома“ и всплеска криминала». В том числе с этой целью он продвигает адаптивные виды спорта. В декабре Жога посещал центр УрФУ, где восстанавливаются инвалиды (причем не только из фронтовой зоны), ходил на тренировки к боксерам и танцорам на колясках и акцентировал: людей с особенностями здоровья следует активнее привлекать к выступлениям на различных мероприятиях. Изучив, как устроено на Урале волонтерское движение, Жога посчитал, что организации, помогающие Минобороны, нужно объединять, выстраивать их работу по принципу «единого окна». И впервые собрал всех в одном месте — на форуме в музейном комплексе в Верхней Пышме, приглянувшемся ему сразу. Сначала с глубоким пониманием темы общался с создателями дронов и другого вооружения, затем организовал открытый диалог с волонтерами, превратившийся в настоящее вече. Таких отклонений от официального протокола (причем регулярных) в аппарате полпредства не видели давно. Еще в ноябре, подводя итоги месяца работы Жоги, URA.RU рассказывало, что официоз его тяготит, настоящее удовольствие он получает от живого общения с людьми. Вероятно, именно по этой причине на ходу поменялся план его поездки в Первоуральск вместе с Куйвашевым. Они встретились с горожанами, недовольными изменением автобусных маршрутов (их отменили спустя несколько дней) и якобы готовящимся закрытием местной больницы. «Жога — первый полпред, который является настоящим публичным политиком», — констатировал старожил свердловского правительства в ответ на вопрос, в чем ключевое отличие действующего полпреда от предшественников. Жога может помочь человеку даже без очереди — просто потому, что тот подошел и попросил. Так было в Тюмени, когда к нему пробился ветеран. Жога отвел его в сторону, пообщался минуть пять — и проблему мужчины позднее решили Фото: Размик Закарян © URA.RU У них не было соцсетей. Жога же ведет telegram-канал на 41 тысячу подписчиков, регулярно выкладывает «истории» в личном аккаунте в мессенджере, доступные для его друзей и знакомых, — из бани и спортзала, с хоккея, концертов и новогоднего отдыха. Праздничные дни полпред провел на курорте в Челябинской области (под конец к нему присоединился губернатор Алексей Текслер). Кстати, в Миасс Жога, по данным URA.RU, приехал за рулем автомобиля (так же и уехал — хотел заодно оценить инфраструктуру, дороги). Его запомнили как «открытого и легкого в общении человека». «Выяснилось, что в детстве он учился кататься на горных лыжах в Магаданской области. Но там подъемники старого типа, а здесь новое оборудование — и каждый день у Жоги было по две тренировки. За пять дней он восстановил навыки, удивив очевидцев результатами», — поделился источник агентства в местном истеблишменте. Полпред обожает прогулки. Его можно случайно встретить где-нибудь в центре Екатеринбурга, в компании губернаторов он обходил видные места Челябинска и Тобольска. Источник в свердловском кабмине охарактеризовал Жогу как «очень эмпатичного русского интеллигента», хотя на старте ожидал от него более брутального стиля Фото: Размик Закарян © URA.RU Еще Жога общается с уральцами во «ВКонтакте», самостоятельно просматривает сообщения. И берет на контроль едва ли не каждую жалобу. «Для эмпатичного Жоги это очень важно. Ресурсами полпредства он помогает огромному количеству людей, и это незаметно для широкого круга», — описывают в кулуарах. Чиновники полпредства, привыкшие коммуницировать с внешним миром по официальным каналам (их тоже сейчас буквально заваливают письмами), были, конечно, удивлены. Есть и другие изменения внутреннего распорядка. Один областной управленец слышал от коллег, что Жоге готовят подробные справочные материалы и речевые заготовки (однако он ими почти не пользуется — чаще импровизирует в выступлениях) на каждое без исключения мероприятие. «Раньше такого не было. Интересно, что Жога реально тщательно изучает все справки, что-то даже дополняет», — отметил источник URA.RU. Желая как можно скорее погрузиться в дела, до Нового года энергичный новый полпред трудился без выходных. А вместе с ним и значительная часть аппарата (уже в ноябре в частных беседах чувствовалось, что сотрудники подустали). В результате к январю Жога узнал обо всех потенциально горячих точках в округе. Однако в конфликты, как утверждают собеседники агентства, не вмешивается. Хотя курсировали слухи, что Жога, например, якобы участвовал в назначении первого мэра-ветерана в Свердловской области — Владимира Моиссеева (Туринск) — в конце декабря. «Это не так. Полпредство лишь поддержало это решение [депутатов гордумы]. Жога занят более глобальными историями: помощь оборонным заводам (а это ведь еще и экономика регионов), участникам СВО, реализация нацпроектов. Это задачи, поставленные перед ним президентом», — объяснил источник в резиденции свердловского губернатора. Ключевую роль в команде полпреда играет Сергей Рындин Фото: Размик Закарян © URA.RU А собеседник в челябинской власти добавил, что полпредство будет следить за обеспечением представительства участников спецоперации в новых созывах парламентов Челябинской и Курганской областей, Ямала. Их сформируют в 2025 году. Серьезно озадачивая подчиненных, Жога внимателен к ним. Он оперативно познакомился с заместителями и помощниками, руководителями департаментов, доставшимися в наследство. И не имел настроя кого-либо увольнять. Начальник социально-экономического департамента Владимир Черепанов ушел в правительство Свердловской области по собственному желанию. «Жога формирует вокруг себя команду», — объясняет его кадровый подход информированный курганский госслужащий. В Екатеринбург Жога приехал только с опытным кремлевским чиновником Сергеем Рындиным (вскоре стал его ключевым заместителем, курирующим широчайший круг вопросов), помощницей Жанной Рябухой (вместе работали в Народном совете ДНР) и Александром Костиным — советником по пиару. Артем Жога до Нового года работал без выходных Фото: Размик Закарян © URA.RU «Отставок и новых назначений в ближайшее время не планируется», — анонсируют в кулуарах. Оговариваясь при этом, что согласования на вакантный пост руководителя внутриполитического департамента полпредства проходит бывший челябинский вице-губернатор Анатолий Векшин, и до сих пор ищется руководитель для социально-экономического департамента. В то же время продолжают обсуждать версию, что на согласовании в администрации президента якобы также находится пул донецких соратников Жоги. Впрочем, подтверждений пока нет. Перед Новым годом Жога устраивал тимбилдинг. Впервые за годы собрал коллегию полпредства, на которой ограниченный, но все-таки довольно широкий круг подводил итоги года. А сразу после этого вывез весь аппарат в музей «Россия — моя история». Несколько недель Жога и крупнейшие уральские бизнесмены присматривались друг к другу, держали дистанцию. Первым с Жогой познакомился совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (когда полпред ездил в ХМАО). «По состоянию на 11 января Жога повстречался со всеми основными акторами. Включая тех, чьи фамилии в Екатеринбурге принято скрывать за словом „меценат“», — уточнил источник в деловой среде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ Артем Жога за первые 100 дней пребывания на Урале успел познакомиться со всеми регионами и их элитами (в том числе финансовыми), установил новые порядки в окружной власти и показал качества, каких от него не ожидали. Опросив госслужащих, успевших так или иначе пообщаться с Жогой и его командой, URA.RU выяснило, как он помогает своему «любимому» заводу, общается с губернаторами и ждать ли отставок в начале 2025-го. Указ о назначении Жоги — бывшего командира батальона «Спарта», пришедшего в политику лишь осенью 2023 года спикера Народного совета ДНР — глава государства Владимир Путин подписал 2 октября. Жога сменил Владимира Якушева, работавшего полпредом с ноября 2020-го. Якушев стал секретарем генсовета «Единой России» и первым вице-спикером Совфеда. По слухам, кандидатура Жоги появилась в самый последний момент. Считавшийся основным претендентом на должность глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов уже чуть ли не принимал поздравления с переходом на высокий пост. Жога и сам давал понять, что о предстоящем назначении узнал от журналистов URA.RU 18 сентября. Следующий день после встречи с Путиным Жога провел в Москве — проходил очередной курс по программе «Время героев», много общался с Якушевым. В Екатеринбург он прилетел в ночь на 4 октября и уже через несколько часов принимал самых статусных силовиков УрФО и губернаторов. Существовала отдельная интрига, сложится ли у Жоги с главами регионов, особенно свердловским — Евгением Куйвашевым, — в силу разных обстоятельств имевшим разногласия с некоторыми предыдущими полпредами. Говорят, Жога на той встрече демонстрировал дружелюбие: того же Куйвашева пытался расположить шутками, какими-то мини-историями. Они потом еще встречались несколько раз и созванивались по разным рабочим поводам. Отношения Жоги и Куйвашева близкий к свердловскому правительству источник URA.RU оценивает как «сугубо рабочие, формальные». «Такие же у Жоги, насколько я знаю с [тюменским губернатором Александром] Моором, [главой Курганской области Вадимом] Шумковым. В целом контакт с губернаторским корпусом выстроен», — обозначил собеседник. Это подтвердил и источник агентства в тюменском кабмине. Жога много ездит. На днях полпредство отчиталось: за три месяца он совершил более 30 командировок, в большинстве субъектов бывал не по разу. Чаще всего, не считая Екатеринбурга, Жога посещал Нижний Тагил, где располагается «Уралвагонзавод» — основной поставщик танков для российской армии. К оборонным предприятиям у полпреда, воевавшего в Донбассе с 2014 года, особое внимание (он успел познакомиться со всеми ключевыми). Активно общается Жога и с участниками СВО, навещает их в госпиталях. Был в курганском Центре Илизарова и в военном клиническом госпитале Екатеринбурга. На ноябрьском форуме «Города России» Жога просил мэров «убрать абсурдный формализм», внимательно относиться к военнослужащим и их семьям — чтобы, когда закончится спецоперация, «не допустить повторения „афганского синдрома“ и всплеска криминала». В том числе с этой целью он продвигает адаптивные виды спорта. В декабре Жога посещал центр УрФУ, где восстанавливаются инвалиды (причем не только из фронтовой зоны), ходил на тренировки к боксерам и танцорам на колясках и акцентировал: людей с особенностями здоровья следует активнее привлекать к выступлениям на различных мероприятиях. Изучив, как устроено на Урале волонтерское движение, Жога посчитал, что организации, помогающие Минобороны, нужно объединять, выстраивать их работу по принципу «единого окна». И впервые собрал всех в одном месте — на форуме в музейном комплексе в Верхней Пышме, приглянувшемся ему сразу. Сначала с глубоким пониманием темы общался с создателями дронов и другого вооружения, затем организовал открытый диалог с волонтерами, превратившийся в настоящее вече. Таких отклонений от официального протокола (причем регулярных) в аппарате полпредства не видели давно. Еще в ноябре, подводя итоги месяца работы Жоги, URA.RU рассказывало, что официоз его тяготит, настоящее удовольствие он получает от живого общения с людьми. Вероятно, именно по этой причине на ходу поменялся план его поездки в Первоуральск вместе с Куйвашевым. Они встретились с горожанами, недовольными изменением автобусных маршрутов (их отменили спустя несколько дней) и якобы готовящимся закрытием местной больницы. У них не было соцсетей. Жога же ведет telegram-канал на 41 тысячу подписчиков, регулярно выкладывает «истории» в личном аккаунте в мессенджере, доступные для его друзей и знакомых, — из бани и спортзала, с хоккея, концертов и новогоднего отдыха. Праздничные дни полпред провел на курорте в Челябинской области (под конец к нему присоединился губернатор Алексей Текслер). Кстати, в Миасс Жога, по данным URA.RU, приехал за рулем автомобиля (так же и уехал — хотел заодно оценить инфраструктуру, дороги). Его запомнили как «открытого и легкого в общении человека». «Выяснилось, что в детстве он учился кататься на горных лыжах в Магаданской области. Но там подъемники старого типа, а здесь новое оборудование — и каждый день у Жоги было по две тренировки. За пять дней он восстановил навыки, удивив очевидцев результатами», — поделился источник агентства в местном истеблишменте. Полпред обожает прогулки. Его можно случайно встретить где-нибудь в центре Екатеринбурга, в компании губернаторов он обходил видные места Челябинска и Тобольска. Еще Жога общается с уральцами во «ВКонтакте», самостоятельно просматривает сообщения. И берет на контроль едва ли не каждую жалобу. «Для эмпатичного Жоги это очень важно. Ресурсами полпредства он помогает огромному количеству людей, и это незаметно для широкого круга», — описывают в кулуарах. Чиновники полпредства, привыкшие коммуницировать с внешним миром по официальным каналам (их тоже сейчас буквально заваливают письмами), были, конечно, удивлены. Есть и другие изменения внутреннего распорядка. Один областной управленец слышал от коллег, что Жоге готовят подробные справочные материалы и речевые заготовки (однако он ими почти не пользуется — чаще импровизирует в выступлениях) на каждое без исключения мероприятие. «Раньше такого не было. Интересно, что Жога реально тщательно изучает все справки, что-то даже дополняет», — отметил источник URA.RU. Желая как можно скорее погрузиться в дела, до Нового года энергичный новый полпред трудился без выходных. А вместе с ним и значительная часть аппарата (уже в ноябре в частных беседах чувствовалось, что сотрудники подустали). Хотя курсировали слухи, что Жога, например, якобы участвовал в назначении первого мэра-ветерана в Свердловской области — Владимира Моиссеева (Туринск) — в конце декабря. «Это не так. Полпредство лишь поддержало это решение [депутатов гордумы]. Жога занят более глобальными историями: помощь оборонным заводам (а это ведь еще и экономика регионов), участникам СВО, реализация нацпроектов. Это задачи, поставленные перед ним президентом», — объяснил источник в резиденции свердловского губернатора. А собеседник в челябинской власти добавил, что полпредство будет следить за обеспечением представительства участников спецоперации в новых созывах парламентов Челябинской и Курганской областей, Ямала. Их сформируют в 2025 году. Серьезно озадачивая подчиненных, Жога внимателен к ним. Он оперативно познакомился с заместителями и помощниками, руководителями департаментов, доставшимися в наследство. И не имел настроя кого-либо увольнять. Начальник социально-экономического департамента Владимир Черепанов ушел в правительство Свердловской области по собственному желанию. «Жога формирует вокруг себя команду», — объясняет его кадровый подход информированный курганский госслужащий. В Екатеринбург Жога приехал только с опытным кремлевским чиновником Сергеем Рындиным (вскоре стал его ключевым заместителем, курирующим широчайший круг вопросов), помощницей Жанной Рябухой (вместе работали в Народном совете ДНР) и Александром Костиным — советником по пиару. «Отставок и новых назначений в ближайшее время не планируется», — анонсируют в кулуарах. Оговариваясь при этом, что согласования на вакантный пост руководителя внутриполитического департамента полпредства проходит бывший челябинский вице-губернатор Анатолий Векшин, и до сих пор ищется руководитель для социально-экономического департамента. В то же время продолжают обсуждать версию, что на согласовании в администрации президента якобы также находится пул донецких соратников Жоги. Впрочем, подтверждений пока нет. Перед Новым годом Жога устраивал тимбилдинг. Впервые за годы собрал коллегию полпредства, на которой ограниченный, но все-таки довольно широкий круг подводил итоги года. А сразу после этого вывез весь аппарат в музей «Россия — моя история». Несколько недель Жога и крупнейшие уральские бизнесмены присматривались друг к другу, держали дистанцию. Первым с Жогой познакомился совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (когда полпред ездил в ХМАО). «По состоянию на 11 января Жога повстречался со всеми основными акторами. Включая тех, чьи фамилии в Екатеринбурге принято скрывать за словом „меценат“», — уточнил источник в деловой среде.