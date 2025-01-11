Российские штурмовики нашли 50 тел бойцов ВСУ, заваленных в одной из пятиэтажек Курахово (ДНР). Рядом с украинскими военными лежали американские шевроны, доллары и натовские сухпайки. Об этом рассказали сами бойцы.
«Горы тел всушников остались лежать в кураховской пятиэтажке после боя с нашими штурмовиками. Под завалами находятся около 50 боевиков», — сообщает telegram-канал Zvezdanews, публикуя разговор с российскими военнослужащими. По их данным, штурмовики ВС РФ забросили в здание две мины после того, как находившиеся там силы ВСУ отказались сдаваться. Рядом с телами украинских военных были найдены доллары, натовские сухпайки и боекомплекты, шевроны с американским флагом, отметили в канале.
Освобождение Курахова произошло 6 января 2025 года. Город является важным стратегическим объектом — он дал ВС РФ возможность продвигаться дальше на запад, к ключевым регионам. Отступление ВСУ из Курахова в конечном счете может привести к обрушению обороны под Красноармейском (Покровском).
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