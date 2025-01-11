NYP: лидеры Гренландии заявили о готовности говорить с Трампом о ее продаже

Лидеры Гренландии готовы обсуждать с Трампом возможность сделать территорию частью США после его заявления о заинтересованности в этом. Об этом они сказали на пресс-конференции в пятницу в Дании, которая имеет номинальный суверенитет над Гренландией.
«Муте Эгеде, глава Гренландии, заявил о намерении начать диалог с избранным президентом Трампом относительно будущего этого богатого полезными ископаемыми арктического региона. Мы готовы к переговорам. Сотрудничество подразумевает диалог. Сотрудничество означает поиск решений вместе», — передает издание New York Post слова Эгеде. При этом он отметил, что жители Гренландии не стремятся стать американцами.
Уточняется, что лидер Гренландии отметил, что остров является «местом, которое американцы воспринимают как часть своего мира». Он подчеркнул, что, хотя он не общался с Трампом, он открыт для «обсуждений на темы, которые нас объединяют».
Ранее URA.RU сообщало о том, что Трамп подчеркнул важность острова для национальной безопасности и защиты «свободного мира», включая угрозы от Китая и России. Избранный президент США видит Гренландию в составе Америки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.