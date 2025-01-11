11 января 2025

RT: целый взвод ВСУ сдался в плен ВС РФ под Курахово

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, всу, stock
Солдаты ВСУ предпочли сдаться российским войскам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На кураховском направлении (ДНР) целый взвод украинских военных сдался в плен российским военным. Это произошло после безуспешной попытки отразить наступление 110-й гвардейской бригады ВС РФ.

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«Пленные заявили, что они оказались в критической ситуации из-за отсутствия поддержки со стороны своего командования. Было много раненых. Когда им сбросили с БПЛА листовки с призывом сдаться, 16 человек решили сохранить себе жизнь», — сообщается в telegram-канале RT.

Как сообщало URA.RU ранее, российские штурмовики нашли 50 тел бойцов ВСУ, заваленных в одной из пятиэтажек Курахово. Рядом с украинскими военными лежали американские шевроны, доллары и натовские сухпайки.

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На кураховском направлении (ДНР) целый взвод украинских военных сдался в плен российским военным. Это произошло после безуспешной попытки отразить наступление 110-й гвардейской бригады ВС РФ. «Пленные заявили, что они оказались в критической ситуации из-за отсутствия поддержки со стороны своего командования. Было много раненых. Когда им сбросили с БПЛА листовки с призывом сдаться, 16 человек решили сохранить себе жизнь», — сообщается в telegram-канале RT. Как сообщало URA.RU ранее, российские штурмовики нашли 50 тел бойцов ВСУ, заваленных в одной из пятиэтажек Курахово. Рядом с украинскими военными лежали американские шевроны, доллары и натовские сухпайки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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