RT: целый взвод ВСУ сдался в плен ВС РФ под Курахово

11 января 2025 в 23:48 Размер текста - 17 +

На кураховском направлении (ДНР) целый взвод украинских военных сдался в плен российским военным. Это произошло после безуспешной попытки отразить наступление 110-й гвардейской бригады ВС РФ. «Пленные заявили, что они оказались в критической ситуации из-за отсутствия поддержки со стороны своего командования. Было много раненых. Когда им сбросили с БПЛА листовки с призывом сдаться, 16 человек решили сохранить себе жизнь», — сообщается в telegram-канале RT. Как сообщало URA.RU ранее, российские штурмовики нашли 50 тел бойцов ВСУ, заваленных в одной из пятиэтажек Курахово. Рядом с украинскими военными лежали американские шевроны, доллары и натовские сухпайки.